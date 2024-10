Daniela Nicolás revela detalles de su nueva relación que sorprenden a todos

Daniela Nicolás comparte detalles sobre su nueva relación amorosa, destacando la felicidad y la conexión especial que tiene con su pareja.

La farándula en Chile ha cobrado un nuevo impulso, y los rumores sobre relaciones amorosas se han convertido en un tema recurrente en los programas y medios de comunicación dedicados al espectáculo. En esta ocasión, la atención se centra en la figura de la actriz, modelo y periodista Daniela Nicolás.

Nacida en Copiapó, Daniela Nicolás ha participado en diversas telenovelas chilenas, destacándose en producciones como “Mamá Mechona” (Canal 13, 2013), “Veinteañeros A Los 40” (Canal 13, 2016) y “Wena Profe” (TVN, 2017). Recientemente, en una entrevista con el medio Página 7, la artista compartió detalles sobre su nueva relación amorosa. Nicolás expresó que “empezamos este año, estamos muy felices, estamos muy enamorados”, lo que indica un momento positivo en su vida personal.

La comunicadora también ofreció información sobre su pareja, describiendo su relación como “muy diferente a las que he tenido antes”, y la calificó como “muy sana”. Además, destacó que su pareja “es muy bueno, me quiere mucho”. La conexión entre ambos surgió a través de un amigo en común, quien los presentó. “Nos conocimos por un amigo en común, él es mi vecino (…) así que mi amigo nos obligó a salir y desde ahí nunca más nos separamos”, relató la expanelista de “Más Vivi Que Nunca” (TV+, 2021).

Durante la conversación, se abordó el impacto de la fama de Daniela en su relación. Ella comentó que “hay que explicar ciertas cosas, pero se lo ha tomado súper bien”, refiriéndose a cómo su pareja maneja su exposición mediática. Nicolás añadió que su pareja “es muy bajo perfil, le gusta mantenerse así, pero le encanta lo que hago, me motiva a hacer cosas”. La actriz también mencionó que, a pesar de sus diferentes mundos, disfrutan de la diversidad de temas que pueden compartir. “Es súper entretenido, porque somos de mundos diferentes, y cuando llegamos a la casa después de trabajar, es muy choro porque tenemos temas completamente distintos para hablar”, afirmó.

En cuanto a su vida privada, Daniela Nicolás enfatizó que su pareja comprende su exposición pública, pero eso no impide que mantengan una vida privada juntos. “Él entiende que soy una persona que está expuesta, pero eso no quita que tengamos una vida privada juntos, y eso es lo que estamos haciendo”, agregó.

Finalmente, la periodista, quien se graduó de la Universidad Andrés Bello, habló sobre sus planes futuros con su pareja. Reveló que él se encuentra en Europa por motivos de trabajo, y ella planea visitarlo. “Él se fue a Europa, así que yo me tuve que quedar por temas de trabajo, él se fue hace casi un mes, pero me voy el 26 de noviembre para estar un par de meses con él, y después me devuelvo para seguir trabajando”, indicó. Además, mencionó que “ya está todo organizado” para su viaje, que incluirá una segunda visita a París, donde su pareja tiene una pasantía.