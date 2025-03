Daniella Campos revela coqueteo con Hernán Calderón y sorprende con confesiones sobre Raquel Argandoña

Una inesperada revelación fue realizada por la exmodelo Daniella Campos en el programa Zona de Estrellas, donde confesó que el abogado Hernán Calderón, exesposo de Raquel Argandoña, había mostrado interés en ella. Durante la discusión sobre las recientes controversias que han rodeado a Argandoña y a sus hijos, Kel y Nano Calderón, Daniella mencionó un antiguo coqueteo que había tenido con Calderón.



“Nunca pololié con él, pero yo sabía que a él yo le gustaba”, afirmó la panelista al ser cuestionada sobre un posible vínculo con Hernán Calderón. En su intervención, Daniella se refirió a su relación con Argandoña, diciendo: “¿Por qué voy a mentir? ¿Usted cree señora que a mí Raquel Argandoña me tenía mala por nada? No, pues”.

La modelo también aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a Argandoña, expresando: “Oye, Raquel, ¿te cuento algo? Yo creo que debo ser del gusto de tus ex, porque me habla el Lolo Peña, soy amiga de Hernán… entonces creo que por ahí va la rabia conmigo”.

Cuando se le preguntó si tenía algún interés romántico en Hernán Calderón, Daniella respondió: “Me parecía un hombre muy interesante y simpático, pero como amigo y abogado, no como pareja”. Sin embargo, continuó afirmando: “Pero yo tengo claridad absoluta que él tenía un interés en mí y me lo dijo él mismo. No una vez, varias veces me lo ha dicho ¡Hasta el día de hoy me lo dice, Raquel! ¡Es verdad!”, exclamó la periodista mientras miraba a la cámara, sorprendiendo a sus compañeros de panel.

Según Daniella Campos, el abogado le ha expresado en privado: “Me encantas”. Además, reveló que él la invitaba a cenar, le traía flores y la recogía y dejaba en su casa.

En un giro inesperado, Campos también compartió detalles sobre su última conversación con Hernán Calderón, que tuvo lugar en un baño. “Voy a aclarar: ese baño está dentro de un canal de televisión, que es TV+. Ese día fue cuando Raquel Argandoña me gritoneó entera”, explicó. “Y a la primera persona que yo llamé ¡fue a tu exmarido, Raquel!”, concluyó.