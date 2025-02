Tensión en “Hay que decirlo”: Daniella Campos y Pamela Díaz enfrentan revelaciones sobre su enemistad familiar

Este lunes, Daniella Campos y Pamela Díaz protagonizaron un tenso intercambio en el programa “Hay que decirlo”. La situación se intensificó cuando La Fiera cuestionó a la panelista de “Zona de Estrellas” por hacer comentarios públicos sobre su hermana Denisse, a pesar de que ambas han estado distanciadas durante 20 años. “Te lo digo en tu cara… cuando uno no tiene relación con una persona de su familia por 20 años, yo siento que cuando tú hablas de ella, tú te alimentas en esto, porque al final sabemos como es esto… yo dije callemos porque no ayuda en nada”, expresó Pamela durante el programa.

Reacciones y acusaciones

Tras las declaraciones de Pamela Díaz, Daniella Campos respondió acusando a la conductora de Canal 13 de ser “maleducada”. Además, Daniella afirmó que no había obtenido ningún beneficio económico al referirse a la situación con su hermana gemela.

Desarrollo en “Zona de Estrellas”

El miércoles siguiente, en el programa “Zona de Estrellas”, Denisse volvió a abordar el conflicto con Pamela y reveló lo que podría ser la causa de la enemistad que ha perdurado entre ambas durante años. “Ella sigue pensando que por culpa mía no salió Miss Chile”, declaró, sorprendiendo a sus compañeros de panel.

Denisse explicó que su relación con Pamela Díaz se deterioró desde el momento en que ella fue presidenta del jurado en el año en que Pamela se presentó al certamen, junto a otros ocho jurados. “Ella desde ese día, no me miró más, me trató pésimo”, relató, según lo consignado por La Cuarta.

En su intervención, Denisse también hizo un llamado a Pamela para que la excluya de su “lista negra”. “Después de como 25 años, Pamela, puedes sacarme de tu lista negra. Pamela, yo no tuve nada que ver con Miss Chile”, afirmó, aclarando que Pamela Díaz no ganó el certamen porque aún no había cumplido los 18 años. “El único motivo por el que ella puede haber estado enojada conmigo, es porque por mí no salió Miss Chile”, concluyó.