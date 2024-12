Darynka Marcic se prepara para una nueva transmisión de Año Nuevo en Mega

La periodista de Mega, Darynka Marcic, se ha convertido en una figura destacada de la televisión chilena tras su viral transmisión de Año Nuevo en 2023. Su entusiasmo y energía al sorprender a los televidentes la llevaron a ser un referente en las celebraciones de fin de año. Este 31 de diciembre, Darynka se prepara para asumir nuevamente la transmisión festiva de Mega, comenzando a las 22:30 horas, mientras se anticipa la llegada de 2025.

El regreso de Darynka Marcic a la transmisión de Año Nuevo

La popularidad de Darynka Marcic se disparó gracias a su carisma y la forma en que interactuó con la audiencia durante la celebración de Año Nuevo en 2023. Este evento no solo la hizo famosa, sino que también la estableció como una figura clave en la programación de Mega. En una reciente entrevista, Darynka compartió que fue contactada a principios de diciembre para repetir su papel en la transmisión de este año, lo que la llevó a prepararse mentalmente para el evento.

Preparativos y expectativas para la transmisión

Al ser consultada sobre si llevará algo preparado para su viaje a Valparaíso, Darynka respondió que su enfoque es mantener la espontaneidad: “es siempre a lo que salga, como al principio. Cuando planificas no sale lo que esperas”. Esta filosofía refleja su estilo auténtico y su capacidad para adaptarse a las circunstancias del momento.

Impacto de la transmisión de 2023

Darynka también reflexionó sobre el impacto que tuvo su transmisión de 2023 en su carrera. Agradeció la oportunidad que le brindaron para despachar justo a la medianoche, lo que le permitió abrirse camino en el área de prensa del canal. “Esa transmisión de 2023 me puso en el mapa, por supuesto que sí. Era una transmisión muy larga, que no tenía ninguna directriz y salió súper en base a nada. Desde ahí me propusieron muchas cosas en el canal”, comentó.

La periodista ha demostrado que su estilo único y su capacidad para conectar con la audiencia son elementos clave que la han llevado a ser una de las comunicadoras más queridas en la televisión chilena. Con la llegada de un nuevo año, Darynka Marcic se prepara para seguir sorprendiendo a sus seguidores con su energía y entusiasmo.