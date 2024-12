La sorprendente ausencia de Miguelito en el regreso de “Detrás del muro” genera especulaciones

El programa “Detrás del muro” regresa a la pantalla en enero, transmitido por Chilevisión, después de su última emisión en 2021. Este espacio de entretenimiento trae de vuelta a varios exintegrantes de “Morandé con Compañía”, un programa que ha dejado una huella significativa en la televisión chilena. Sin embargo, la notable ausencia de Miguelito ha generado curiosidad entre los televidentes.

La ausencia de Miguelito

El animador Kike Morandé, quien fue la figura central de “Morandé con Compañía”, abordó la razón por la cual Miguelito no formará parte de esta nueva entrega de “Detrás del muro”. En una conversación con FM2, Morandé explicó: “Miguelito por nosotros que estuviera en el elenco, lo que pasa es que está trabajando en el Cirque du Soleil y está en este minuto en Canadá, y de Canadá se mudaba a México y yo creo que anda en otros niveles el chico jaja”. Esta declaración subraya el compromiso profesional de Miguelito con el prestigioso circo, lo que ha limitado su disponibilidad para el programa.

Posibilidad de regreso

A pesar de la ausencia de Miguelito, Kike Morandé no descartó la posibilidad de que el comediante se una al programa en el futuro. “Debe estar cobrando bonito, así que ojalá cuando vuelva en algún minuto tenerlo, porque es fundamental, es el niño”, añadió Morandé, destacando la importancia de Miguelito en el elenco.

Declaraciones de Miguelito

Por su parte, Miguelito también se pronunció sobre su falta en las grabaciones de “Detrás del muro”. En sus propias palabras, el comediante expresó: “No voy a estar en El Muro. Me duele en el alma también, me hubiera encantado estar”. Además, compartió su satisfacción por haber logrado uno de sus sueños: “Los sueños se cumplen. Estoy contento, mis más cercanos que me conocen sabían que uno de mis sueños profesionales y personales era trabajar en el Circo Du Soleil”. Estas declaraciones reflejan tanto su tristeza por no participar en el programa como su entusiasmo por su carrera en el circo.

El regreso de “Detrás del muro” promete ser un evento significativo en la televisión chilena, aunque la ausencia de Miguelito se siente entre los seguidores del programa.