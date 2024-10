Ex jefes de Estado se reúnen en Miami para analizar la crisis de Venezuela y sus implicaciones

Ex jefes de Estado discutirán la situación política y social de Venezuela en el marco del foro Diálogo Presidencial en Miami.

Más de una decena de ex jefes de Gobierno de España y América Latina se reunirán para discutir la situación actual de Venezuela durante la novena edición del foro Diálogo Presidencial, programado para el 17 de octubre en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos. Este evento, que se llevará a cabo en el campus Wolfson del Dade College (MDC), tendrá como tema central ‘La democracia, ciudadanía, migración 2024’, según lo informado por el Grupo IDEA, uno de los organizadores del foro.

Entre los participantes confirmados se encuentran el ex presidente español José María Aznar, del Partido Popular (PP), y Felipe González, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), quien ocupó la presidencia del país entre 1982 y 1996. También asistirán ex mandatarios de Costa Rica, como Miguel Ángel Rodríguez y Laura Chinchilla, así como los ex presidentes de Ecuador, Jamil Mahuad y Osvaldo Hurtado. De Panamá estarán presentes Javier Martínez-Acha y Mireya Moscoso. Otros líderes que participarán en este encuentro son Mario Abdo de Paraguay, Vicente Fox de México, Andrés Pastrana de Colombia y Jorge Tuto Quiroga de Bolivia. El evento también contará con la presencia del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

Luis Almagro, quien ha sido un crítico del régimen de Nicolás Maduro, condenó el 5 de septiembre las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela, las cuales, según él, son consecuencia del programa económico implementado por el gobierno actual. Almagro afirmó: “Podemos verlo en un rico Venezuela. Hay falta de libertades fundamentales, adonde se ha creado más pobreza. Tenemos que superar obstáculos y trabajar todas las instituciones en la misma dirección”. En su intervención, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, añadió que “se combinan factores de concentración de poder con la persecución a la oposición y los medios de comunicación”. Además, enfatizó que “importantes órganos de derecho internacional han señalado que las reelecciones indefinidas son incompatibles con la democracia”.

En el contexto de la creciente crisis en Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición, agradeció el jueves al alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, por la postura adoptada en relación a las actas presentadas por el Centro Carter, que reafirman la posición de la UE de no reconocer al ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio. La PUD expresó: “Agradecemos a Borrell y a la Unión Europea, frente a la OEA y al Centro Carter, que fue observador de las elecciones presidenciales en Venezuela”. En un mensaje publicado en la red social X, la coalición añadió que el “sostenido apoyo” de la comunidad internacional a la “decisión del pueblo venezolano” es un “claro reconocimiento de la verdad contenida en cada prueba contundente de la victoria de Edmundo Urrutia en julio”.

Durante una rueda de prensa, se destacó que la presentación de los resultados de la votación por parte de una institución prestigiosa es fundamental, y se subrayó que si se presentan documentos que dicen ser electorales, “lo serán”, ya que se considera que deben corresponder fielmente a la realidad. La PUD explicó que “estas actas, junto con las presentadas por la oposición, reflejan el resultado que siempre hemos señalado: ganó las elecciones el líder opositor que hoy se encuentra refugiado en España”.