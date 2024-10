Las lujosas fiestas de cumpleaños de Diddy: un vistazo a su pasado lleno de estrellas

Sean “Diddy” Combs enfrenta graves acusaciones tras su arresto en Nueva York. Las fiestas de lujo con celebridades ahora son objeto de controversia.

El asunto relacionado con Sean “Diddy” Combs se ha vuelto cada vez más complejo. Recientemente, han surgido numerosas imágenes y videos que muestran a celebridades participando en los comportamientos extravagantes y abusivos del productor musical. Las celebraciones de cumpleaños de Combs han sido reconocidas por su alto nivel y la presencia de asistentes de renombre.

El 16 de septiembre de 2024, Sean “Diddy” Combs, de 54 años, fue arrestado en Nueva York, enfrentando acusaciones de trata de personas y actividades delictivas organizadas. Antes de este incidente, el rapero había estado organizando fiestas con la intención de conmemorar su cumpleaños el 4 de noviembre, evento que atraía a numerosas celebridades de Hollywood.

Según el sitio web Page Six, Combs había puesto un gran esfuerzo en la planificación de este evento especial, que incluía lujosas tortas y una alfombra roja para recibir a los invitados. En su cumpleaños número 33, celebrado en 2002, fue transportado en una litera dorada, rodeado de estrellas como Britney Spears, Ivana Trump y Janet Jackson, quienes se tomaron fotografías con él. En su cumpleaños número 35, la celebración contó con la presencia de figuras como Jay-Z, Jamie Foxx, Paris Hilton, Nicole Richie y Mariah Carey, quienes también fueron capturadas en imágenes junto al homenajeado. Su cumpleaños número 50 mantuvo la misma opulencia, con la asistencia de varios miembros de la familia Kardashian, así como de personalidades como Pharrell, Kate Beckinsale y Naomi Campbell.

Las imágenes de estas celebraciones, que estaban llenas de celebridades, han resurgido tras el arresto de Combs a principios de septiembre y la publicación de un documental por TMZ que recuerda las fiestas notorias organizadas por él.

Combs fue detenido en Nueva York, aproximadamente seis meses después de que la Seguridad Nacional realizara registros en sus propiedades en Miami y Los Ángeles. Durante uno de estos registros, las autoridades federales encontraron 1,000 botellas de aceite para bebés, que supuestamente se utilizaban como lubricante en las fiestas de “raros” que organizaba Combs. El 17 de septiembre, se le imputaron cargos de conspiración para la extorsión, tráfico sexual forzado, fraude, coerción y facilitación de la prostitución, a los cuales se declaró no culpable. Actualmente, se encuentra encarcelado sin derecho a fianza. Marc Agnifilo, el abogado de Combs, declaró a Page Six que, aunque su cliente es una “persona imperfecta”, no es un delincuente.

A medida que se revelan más detalles sobre sus problemas legales, otras personalidades famosas han comenzado a sentirse inquietas por ser identificadas como compañeras de festejos de Combs a lo largo de los años. Recientemente, el comediante Katt Williams utilizó Instagram para advertir a sus seguidores que “Diddy [está] a punto de delatar a todo el mundo”.