Dua Lipa es vista en Calama: ¿preparativos para una campaña publicitaria en Chile?

La cantante británica Dua Lipa ha sido vista recientemente en Chile, donde se ha confirmado su presencia en varias localidades del país. Las imágenes que han circulado en redes sociales muestran a la artista en Calama, en la región de Antofagasta, lo que ha avivado los rumores sobre su participación en una campaña publicitaria que abarca diferentes regiones chilenas.

Avistamientos en Chile

El primer avistamiento de Dua Lipa en Chile fue reportado en el Cajón del Maipo, donde los fanáticos comenzaron a compartir fotografías y videos de su presencia. Posteriormente, se difundieron más imágenes que la mostraban en Calama, lo que ha llevado a especulaciones sobre su agenda en el país. Los fanáticos han estado muy activos en redes sociales, compartiendo sus experiencias y avistamientos de la artista.

Detalles de la visita

Una de las publicaciones en Twitter, realizada por el usuario dlipalon, decía: “Dua Lipa Spotted at Chile Airport! ✈️ Fan captures the queen’s arrival in Santiago, and we’re obsessed! ✨” Esta publicación fue acompañada de una fotografía que mostraba a la cantante llegando al aeropuerto de Santiago.

Otro tweet del mismo usuario mencionaba: “Dua Lipa In Chile ✨ ‘A chill day turns legendary as Dua Lipa herself shows up!’ “, lo que refleja la emoción de los fanáticos al verla en el país.

Además, se ha reportado que Dua Lipa podría estar en Calama en camino a San Pedro de Atacama para lo que se rumorea es una sesión de fotos para un nuevo perfume. Un tweet de dlipalon también decía: “Dua Lipa Touches Down in Chile! ✈️✨ Spotted in Calama en route to San Pedro de Atacama for a secret perfume shoot!”

Rumores sobre su gira

Los rumores sobre la visita de Dua Lipa a Chile también han estado relacionados con su próxima gira, titulada Radical Optimism. Se especula que la artista podría incluir una parada en Santiago más adelante en el año, lo que ha generado aún más interés entre sus seguidores. Un tweet de dlipalon mencionaba: “Rumors swirl about her Radical Optimism tour hitting Santiago later this year! “

La presencia de Dua Lipa en Chile ha captado la atención de los medios y de sus fanáticos, quienes continúan compartiendo información y actualizaciones sobre su visita. Las imágenes y los avistamientos han contribuido a crear un ambiente de expectativa en torno a lo que podría ser una serie de eventos relacionados con la artista en el país.