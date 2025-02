Edo Caroe emociona y divierte en Viña 2025 con anécdotas sobre paternidad y su hija Fernanda

El comediante Edo Caroe logró cautivar al público de la Quinta Vergara durante su presentación en el Festival de Viña 2025, donde ofreció una rutina que combinó humor, ironía y momentos emotivos. Uno de los aspectos más destacados de su actuación fue la mención de su hija, Fernanda, a quien dedicó una parte significativa de su presentación, compartiendo anécdotas sinceras y conmovedoras.

Recuerdos de paternidad

Caroe recordó su juventud y el impacto que tuvo en su vida convertirse en padre a la temprana edad de 19 años. En un tono humorístico, relató: “Nos vimos de repente con una guagua y no sabíamos qué hacer”, lo que provocó risas y reacciones cómplices entre los asistentes. El comediante, fiel a su estilo, compartió la incertidumbre que sintió al principio y cómo fue el proceso de aceptar su nueva realidad como padre, destacando el apoyo incondicional de su esposa, Catalina. En un momento de su rutina, bromeó: “Yo en un momento le dije: ‘Calma, esperemos a nuestra hija porque yo voy a estar contigo’. Y para asegurarme de arruinarle la vida dos veces, le dije que iba a dejar Derecho para ser mago”.

Un vínculo especial

Uno de los momentos más significativos de la noche fue cuando Caroe habló sobre su relación con Fernanda y cómo han crecido juntos a lo largo de los años. Expresó: “Mi hija estuvo desde el inicio, cuando no había éxito, cuando no había Viña, cuando no había nada. Crecimos juntos”, lo que subrayó el profundo vínculo que comparten.

El comediante también abordó de manera humorística y reflexiva las diferencias generacionales, especialmente en lo que respecta a la salud mental y la expresión de emociones. Comentó: “Mi hija me dice que soy una muralla emocional. Puede que tenga razón, pero vengo de una generación donde los hombres no lloran”.

Reacción del público

La actuación de Edo Caroe fue recibida con risas y ovaciones por parte del público de la Quinta Vergara, consolidando su participación como uno de los momentos más memorables del festival. La presencia de su hija Fernanda no solo fue un elemento central de su historia, sino que también contribuyó a hacer de su actuación una noche especial en Viña 2025.

En un momento que generó gran expectativa, Caroe también hizo un comentario que llamó la atención: “Una vez dudé de mi sexualidad…”, lo que se convirtió en uno de los chistes más comentados de su presentación en el festival.