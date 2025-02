Edo Caroe analiza la fallida rutina de George Harris en Viña: “No hubo preparación ni conexión con el público”

El humorista Edo Caroe ofreció su perspectiva sobre la actuación de su colega George Harris en el Festival de Viña del Mar, donde el comediante venezolano enfrentó una difícil recepción por parte del público. En la noche inaugural del festival, Harris fue abucheado y tuvo un intercambio tenso con los asistentes, lo que generó un ambiente complicado en el recinto viñamarino. Durante una conferencia de prensa celebrada el martes, que fue interrumpida brevemente por un apagón que afectó a gran parte del país, Caroe fue preguntado sobre la actuación de Harris.

Opiniones de Edo Caroe sobre la rutina de George Harris

Caroe comentó: “Vi el show de George Harris. Me parece que hay algo ahí, es difícil para el chileno reconocer esa cultura, como nación tenemos un déficit atencional por defecto entonces necesitamos que las cosas se hagan rápido. Por eso nos gusta tanto el chiste corto, es una estructura conocida”. El humorista destacó que el estilo de Harris, que se caracteriza por un relato extenso y menos centrado en chistes breves, no resonó con el público chileno.

El comediante continuó explicando que “no hubo preparación (en la rutina). Hemos llegado a consenso todos los comediantes de que esto no se preparó mucho, no hubo mucha investigación sobre lo que decimos, cómo hablamos”. Caroe enfatizó la importancia de adaptar el contenido al público, sugiriendo que “al público hay que darle lo que quiere, pero también un poquito de lo que no quiere”. Sin embargo, consideró que Harris optó por un enfoque que no se alineó con las expectativas del público chileno.

El contexto del público chileno

Caroe también mencionó que el ambiente en el público estaba algo tenso, lo que pudo haber influido en la recepción de la rutina de Harris. Afirmó que “a eso hay que sumarle que estaban un poquito álgidos los ánimos en el público, pero más que nada, yo creo que tiene que ver con lo chistoso que debe ser un comediante en el escenario”. El humorista recordó que ha habido otros comediantes extranjeros que han tenido éxito en Viña, gracias a una preparación adecuada para conectar con el público local.

En su análisis, Caroe expresó: “no es algo que haya disfrutado, por supuesto, siempre es lamentable que a un colega le vaya mal”. Afirmó que los chilenos tienden a preferir un estilo de humor más directo y breve, indicando que “los chilenos no reconocemos ese relato infinito sin remate. Somos de charla corta, de expresiones, ¡si hasta la canción folklórica es así!”.

Reacciones personales de Edo Caroe

Al ser consultado sobre si encontró graciosa la rutina de Harris, Caroe admitió: “yo no me reí nada, en ningún momento”. Sin embargo, también reconoció que “me cuesta reírme con los comediantes de Viña, uno está nervioso, sobre todo con los más amigos”. Caroe había anticipado que el estilo de Harris podría no ser bien recibido, afirmando: “Vi algunos clips y dije que al chileno le va a costar reconocer este humor. Es una estructura muy distinta a la nuestra”. Aunque no cuestionó el éxito de Harris en otros contextos, sí sugirió que su estilo no resonó con él personalmente.

Finalmente, Caroe mencionó que “hubiera cambiado algo si hubiera usado palabras más locales o algún chiste que tuviera que ver con los venezolanos en Chile, o trolléandose a sí mismo”. En el contexto del festival, se destaca que Edo Caroe se presentará la noche del 26 de febrero de 2025, junto a Carlos Vives y Carin León.