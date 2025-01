Controversia en redes: hermana de Maite Orsini lanza insultos a influencer en defensa de la diputada

Emilia Burr, hermana menor de Maite Orsini, ha generado controversia tras insultar a la influencer Constanza Sáez en defensa de la diputada. La creadora de contenido, Sáez, reveló que recibió un mensaje a través de redes sociales que la sorprendió.

El incidente en redes sociales

Constanza Sáez compartió un video en sus historias de Instagram que contenía un audio de Daniela Aránguiz, en el que esta afirmaba que no le otorgaría el divorcio a Jorge Valdivia. En su publicación, Sáez comentó: “siempre hay que ser una Daniela Aránguiz y nunca una Maite Orsini, por lo patas negras. Porque una patas negras siempre va a tener una hater por acá”. Esta afirmación fue el detonante que llevó a Emilia Burr a responderle de manera contundente.

La respuesta de Emilia Burr

Sáez, al darse cuenta de que la hermana de Orsini la seguía, recibió un mensaje directo de Burr, quien la insultó de manera directa. Según la influencer, Emilia la trató de “pic…” y “conch…”, expresando su descontento de forma muy fuerte. En una captura de pantalla que mostró, Burr le escribió: “Es mi hermana ctm, ¿cómo tan resentida? Te bancaba todo, pero francamente… y tu baby daddy le pone like a muchas hueonas de Curicó, viviendo contigo. Eso, besitos”.

Reacciones de Daniela Aránguiz

Tras este intercambio, Daniela Aránguiz también reaccionó en el programa “Sígueme”, donde comentó que ha tenido enfrentamientos previos con la hermana de Maite Orsini. Aránguiz mencionó que Emilia ha hecho gestos muy vulgares en varias ocasiones para defender a su hermana. Recordó un incidente en el que Burr le mostró un gesto obsceno en un tribunal, afirmando: “Acordémonos de cuando le hizo un dedo garabatero a la prensa, a mí en tribunales me hizo el mismo dedo garabatero, me sacó la lengua, siendo que estábamos en otro contexto”.

Críticas a la actitud de Emilia Burr

Maite Pascal, quien también se refirió al tema, criticó el programa de espectáculos de Chilevisión por filtrar información sobre una supuesta fiesta a la que asistió la diputada durante su licencia médica. Pascal expresó que “una mujer de 25 o 26 años no es una niña chica” y cuestionó la actitud de Emilia, sugiriendo que sus acciones no solo no ayudan a su hermana, sino que podrían perjudicarla aún más.

La situación ha generado un amplio debate en redes sociales, donde los seguidores de ambas partes han expresado sus opiniones sobre el conflicto.