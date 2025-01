Emilia Dides reflexiona sobre su viaje a Tahití tras el Miss Universo 2024

Emilia Dides comenzó el año 2025 con un viaje que le permitió recargar energías y reflexionar sobre su vida. La Miss Universo Chile hizo una pausa en su apretada agenda para relajarse tras los intensos días que dejó el certamen de belleza internacional, donde alcanzó un histórico top 12 y se ganó el cariño de su público.



Vacaciones en Tahití

Desde las paradisíacas playas de Tahití, la modelo no solo mostró su figura escultural, sino que también reflexionó sobre el año que terminó y las expectativas para el nuevo año. En sus redes sociales, Dides compartió un emotivo mensaje: “Querido 2024, quedarás en mi corazón para siempre… Querido 2025 espero encontrar en ti cosas bonitas y mágicas, deseo evolucionar y seguir creciendo, enséñame a sentir, a confiar y a amar con todas mis fuerzas, permíteme conectar con gente maravillosa y acompáñame a lograr otro año más inolvidable”.

Regreso a Chile

Después de disfrutar de un tiempo personal para el disfrute y la reflexión, la modelo anunció su inminente regreso a Chile, mostrando su espectacular bronceado. En una de sus publicaciones, expresó: “Queda cada vez menos para volver a Chile”, y aprovechó la ocasión para elogiar a su compañero de viaje, el bailarín Juan Francisco Matamala. Dides comentó: “Vivir esta experiencia con este ser humano me llenó el corazón, de las mejores personas que conozco, te amo mejor amigo”.

Miss Universo 2024

Emilia Dides no logró obtener la corona en el Miss Universo 2024, que se celebró en Ciudad de México, pero sí conquistó el corazón de sus seguidores. En su álbum de recuerdos, la modelo no deja de resaltar la experiencia vivida y agradece el apoyo recibido, incluso después del certamen, donde logró un histórico top 12.

En una de sus reflexiones, Dides mencionó: “No gané la corona, eso no define nada, me gané su amor, su energía y sobre todo la unión de todos los chilenos. Ustedes son todo lo que mi alma necesitó durante estas 2 semanas de concertación y aún no logran dimensionar el rol importante que tuvieron en todo esto, mi corazón está tranquilo, está feliz”.