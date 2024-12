Faloon Larraguibel comparte su experiencia de empoderamiento tras la violencia familiar

En marzo de 2023, Faloon Larraguibel fue víctima de violencia familiar a manos de su entonces esposo y padre de sus hijos, Jean Paul Pineda. Este caso atrajo la atención pública y se convirtió en un tema recurrente en los paneles de espectáculos y en diversos matinales de televisión. En el contexto de su participación en el reality Palabra de honor, Larraguibel ha compartido su experiencia y reflexiones sobre la situación en varias ocasiones, lo que ha generado un diálogo significativo entre sus compañeros de programa y la audiencia.

Reflexiones sobre la violencia de género

En el episodio del miércoles del programa de telerrealidad de Canal 13, Larraguibel abordó nuevamente su experiencia, destacando el impacto que su historia ha tenido en otras mujeres. “Muchas mujeres me escriben a diario contándome sus historias y diciéndome que se separaron después de ver lo que me pasó. Eso es bacán“, expresó la ex conductora de Sabores.

Sentimientos de vergüenza y empoderamiento

Larraguibel también compartió una experiencia personal relacionada con la vergüenza que sintió tras la divulgación de su caso. “A mí cuando me pasó esto me daba vergüenza salir a la calle e ir a buscar a los niños al colegio, porque todo el mundo me miraba sabiendo que me pegaron. Pero no le debería dar vergüenza a uno, sino a ellos“, comentó, subrayando la injusticia de la estigmatización que enfrentan las víctimas de violencia.

Además, Larraguibel reveló que su experiencia tuvo un efecto positivo en su madre, quien también se encontraba en una relación difícil. “Cuando pasó todo esto le di la fuerza a mi mamá para separarse. La empoderé un poco“, concluyó, indicando que su situación no solo la afectó a ella, sino que también inspiró a otros a buscar cambios en sus propias vidas.