Fanny Cuevas comparte su dolorosa experiencia tras accidente en “Palabra de Honor”

Fanny Cuevas, tras su breve participación en el programa “Palabra de Honor”, ha compartido en sus redes sociales las secuelas de un accidente que la dejó fuera de competencia. La ganadora del reality “Mundos Opuestos 2” reveló que aún se encuentra con problemas de movilidad y ha expresado el dolor que siente en su recuperación.

Detalles del accidente y su impacto en la vida de Fanny Cuevas

Fanny Cuevas, quien se ha hecho conocida por su participación en realities, ha manifestado que está lidiando con un dolor significativo. En sus palabras, “Sin duda una de mis Navidades más grises, con mucho dolor en mi corazón y en mis piernas”, reflejando así la gravedad de su situación. La influencer y cantante de música urbana se unió a la plataforma chilena Onfayer, donde comparte espacio con otras figuras como Faloon Larraguibel, Luis Mateucci y Adriana Barrientos.

El relato de Fanny no se detuvo ahí, ya que continuó describiendo su difícil proceso de recuperación: “25 días sin poder saltar, bailar, correr o simplemente caminar”. A pesar de pasar la Nochebuena en Concón junto a su pareja, el dolor persistió, lo que la llevó a reflexionar sobre su situación. En sus redes, Fanny expresó: “jamás imaginé lo duro que sería, más aún en estas fechas, donde todo es felicidad, amor y alegría”.

Reflexiones sobre la importancia de valorar lo que realmente importa

En un mensaje emotivo, Fanny Cuevas concluyó su comunicado con una invitación a sus seguidores: “Por eso quiero escribir este mensaje, para que valoren lo que realmente importa”. Hasta el momento, no ha revelado los detalles específicos del accidente que sufrió en “Palabra de Honor”, y aunque ya no forma parte del reality, el incidente aún no ha sido mostrado en pantalla.

Controversias en el programa “Hay Que Decirlo”

Fanny Cuevas también ha estado en el centro de la polémica, especialmente tras su presentación en el programa “Hay Que Decirlo!”. Durante su ingreso, el panelista Felipe Vidal hizo comentarios sobre ella antes de revelar su nombre, lo que generó malestar. “El panelista de Hay Que Decirlo, Felipe Vidal comenzó a mencionar características mías antes de revelar mi nombre como participante, y él también panelista Willy Sabor acotó desafortunadamente que yo era ‘polémica como una zorra'”, escribió Fanny en sus redes.

Ante esta situación, Felipe Vidal se vio obligado a ofrecer disculpas públicas. En sus declaraciones, explicó: “El otro día yo presenté a la nueva recluta de Palabra de Honor, Fanny Cuevas. Venía después una moraleja de Willy, un chiste, que ponemos música porque es subido de tono”. Vidal continuó, “como soy tentado de la risa, no podía parar de reír y empecé a dar características de Fanny Cuevas, riéndome. Entonces, pareció que nos estábamos riendo de ella, pero no tenía nada que ver con eso”.

Finalmente, el periodista cerró su disculpa diciendo: “Por eso quiero pedirle mil disculpas a la Fanny, porque nunca quisimos ofenderla, todo lo contrario. Fue fuera de contexto. Veníamos de una bajada de un chiste y mezclé el chiste, pero no tiene nada que ver”. Fanny Cuevas se ha referido a estas disculpas, destacando la importancia de abordar con respeto las situaciones que enfrenta.