Tensión en «Palabra de Honor»: Fer Figueroa se quiebra tras enfrentamiento con Fanny Cuevas por su pasado

En el último capítulo del reality «Palabra de Honor», se presentó una intensa confrontación entre Fer Figueroa y Fanny Cuevas, que dejó a la ex participante de «Yingo» visiblemente afectada. La situación se desencadenó cuando la modelo Fanny Cuevas le solicitó a Fer que lavara los platos, lo que provocó una fuerte reacción de su parte. “¿Cuántas veces me lo vas a decir? ¿Crees que estás en la cárcel, que me mandas a lavar los platos?, de veras que tú tienes más calle”, respondió Fanny a Fer, quien no tardó en replicar: “¿Se te van a caer los dedos por lavar un plato? Te haces la diva y no tienes nada”. Esta discusión dejó a Fer Figueroa muy afectada, lo que llevó a Fabio Agostini, quien ha mostrado un apoyo constante hacia ella durante el encierro, a acercarse para ofrecerle consuelo.

Fer Figueroa expresó su angustia a Fabio Agostini, comentando que la situación con Fanny se había vuelto personal. “Por las cosas de Fanny, se mete con cosas mías personales. Ella me sigue y me sigue. No es algo que yo elegí, Fabio”, explicó Fer. Además, añadió: “No es algo que yo sabía, a mí me afecta en serio. Se está metiendo con una hueá que yo ni siquiera he contado, a nadie”.

Durante la conversación, Fer reveló un secreto que había mantenido en privado sobre su ex pareja y el padre de su hija, Leah, de tres años. “Yo no se lo había contado a nadie. Él se fue preso porque robó, yo no tengo conexión con él ni nada”, compartió Fer Figueroa, visiblemente conmovida.

La ex participante de «Yingo» continuó expresando su dolor: “Con él me equivoqué, y que ella se burle de una culpa que yo cargo, que me la he tenido que bancar sola con una niña de tres años, en un país donde estoy sola y que ella se burla de eso, me duele. No puedo aguantarme”. Esta declaración subraya la dificultad que ha enfrentado Fer al criar a su hija en solitario, lidiando con el estigma y las dificultades que conlleva su situación personal.