Fernanda Figueroa revela el sacrificio detrás de su participación en el reality de Canal 13

Fernanda Figueroa, participante del reality show de Canal 13, “Palabra de honor”, ha compartido su experiencia sobre los desafíos que ha enfrentado durante los dos primeros meses de encierro, los cuales ha calificado como “lo más difícil que me ha pasado”. Esta situación se ha visto intensificada por su separación de su hija de tres años, Leah.



La experiencia de Fernanda Figueroa en el reality

Fernanda Figueroa, quien anteriormente participó en el programa “Resistiré” de Mega hace casi siete años, ha abordado su actual participación en el reality desde una perspectiva de maternidad. La hija del exfutbolista y actual entrenador nacional, Marco Antonio Figueroa, ha expresado que la experiencia ha sido un reto significativo, llevándola a considerar la posibilidad de renunciar al programa en al menos dos ocasiones.

La ausencia de su hija

Figueroa ha compartido que la ausencia de Leah ha sido un desafío constante. En sus propias palabras, “ha sido súper intenso estar acá, algo súper difícil, pero al mismo tiempo una prueba de superación increíble y también de sanación”. La participante ha mencionado que llegó al reality con “muchas heridas, mucho resentimiento, problemas familiares, problemas conmigo misma”, y que el programa le ha permitido trabajar en su sanación personal y en su autoconfianza.

La madre soltera ha declarado: “Es lo más difícil que me ha pasado, nunca he estado separada de mi hija tanto tiempo. Desde los primeros días fue muy raro no despertar viendo su carita”. Este sacrificio, según Figueroa, lo realiza por el bienestar de ambas, afirmando que “como mamá soltera y mamá luchona me demuestro cada día más que por ella puedo hacer esto y más”.

Interacciones limitadas con Leah

Fernanda ha tenido pocas oportunidades de comunicarse con su hija durante el encierro, aunque ha podido realizar algunas llamadas organizadas por la producción del reality. “He tenido acceso a hablar un poco con Leah, pero no es tanto tampoco porque tiene tres añitos solamente, y me habla un poquito y se distrae y quiere jugar”, ha comentado. A pesar de la distancia, ha notado avances en el desarrollo de su hija, quien ahora se comunica mejor que antes.

Figueroa también ha mencionado que su madre le ha informado que Leah ha visto su participación en televisión, lo que ha generado reacciones emocionadas en la pequeña. “Uno de mis mayores miedos era entrar aquí y perderme parte de sus etapas como bebé, que todavía lo es para mí, pero sé que todo este sacrificio va a dar buenos frutos”, ha expresado.

El apoyo familiar durante el encierro

El apoyo de sus padres ha sido fundamental para Fernanda durante su tiempo en el reality. Ella ha relatado que su padre visitó a Leah en Chile mientras ella estaba en el programa, y que sus padres han disfrutado de su tiempo con la niña. “Mis padres me han apoyado en esta ocasión. Mi papá fue a visitar a Leah a Chile cuando me encerré y con mi mamá pasaron un par de semanas como abuelos felices con ella”, ha indicado.

Fernanda ha compartido que Leah se ha encariñado mucho con su abuelo, quien incluso se emocionó al despedirse de ella. “De hecho, mi hija ahora juega con muñequitos que los mete en un avión y dice que va a volar en avión a México a ver a su tata y sus tíos. Me encanta que se quieran tanto”, ha añadido.

Desafíos emocionales y reflexiones sobre la maternidad

A pesar de los momentos difíciles, Figueroa ha enfrentado el encierro con determinación. Ha mencionado que ha considerado renunciar al programa en momentos de gran estrés y añoranza por su hija. “He querido renunciar dos veces cuando he estado al borde del colapso por situaciones complicadas, con gente con la que en mi vida diaria no estaría, y por extrañar a mi hija, que es lo más preciado que tengo en mi vida”, ha declarado.

Finalmente, Fernanda ha tocado el tema de su expareja y padre de Leah, reconociendo que es un asunto complicado para ella. “Es un tema súper complicado para mí, difícil de asumir todavía. Aunque han pasado tres años, me cuesta referirme a ese tema. Creo que soy un ejemplo de varias mujeres que luchamos por nuestros hijos solitas, y les demostramos que sí se puede, a pesar de todas las dificultades que hay. Se puede ser mamá soltera y los hijos eso lo van a agradecer toda la vida”, concluyó.