Fernando Solabarrieta habla sobre su lucha contra las adicciones y su relación con Ivette Vergara

Fernando Solabarrieta generó interés tras su aparición en el programa Primer Plano, donde abordó aspectos de su vida personal y profesional, incluyendo su lucha contra las adicciones y su relación con Ivette Vergara, con quien anunció su separación el año pasado. Recientemente, Solabarrieta reveló que han vuelto a vivir juntos, aunque no especificó si han reanudado su relación amorosa.

La lucha contra las adicciones

En su intervención, Fernando Solabarrieta compartió detalles sobre su batalla personal contra las adicciones. Expresó: “Yo diría que era una pelea que iba perdiendo por knockout y, en los últimos rounds, he logrado recuperarme en base a buenas cosas que están pasando”. Esta declaración refleja su optimismo y el esfuerzo que ha puesto en su proceso de recuperación. Además, añadió: “Yo he tomado la decisión de que sucedan y en esa última intención creo que las cosas han mejorado mucho”. Sin embargo, también aclaró que “no ha cambiado mucho la situación. Sí, desde el punto de vista más práctico, han ido sucediendo cosas mejores, evidentemente, en todo sentido”.

Relación con Ivette Vergara

En cuanto a su relación con Ivette Vergara, Solabarrieta mencionó que han estado viviendo juntos nuevamente, lo que ha generado especulaciones sobre el estado actual de su vínculo. A pesar de esto, evitó dar detalles sobre si han reavivado su romance.

La perspectiva de Nicolás Solabarrieta

Por su parte, Nicolás Solabarrieta, hijo de la pareja, también se pronunció sobre la situación familiar durante su debut en el programa La Noche Premia, conducido por Sergio Rojas y Zimdecker en Zona Latina. Al ser consultado sobre el tema, expresó: “Lo único que puedo comentar es que mi relación con ellos nunca va a cambiar. Los amo a los dos, para mí lo más importante es que estén bien”.

Nicolás confirmó que sus padres han tenido un acercamiento en los últimos meses, tal como había mencionado su padre. “Como comentó él, hay un proceso de reconquista en el que él está. Yo los veo tranquilos, los veo bien, dependerá de ellos finalmente si quieren estar juntos o no. Yo ahí no me meto, porque no me corresponde, yo soy el hijo al final del día”, explicó.

Finalmente, Nicolás enfatizó que lo más importante es el bienestar de sus padres. “Que mi papá salga definitivamente del tema de la adicción, yo lo veo muy bien, lleva varios meses sin una recaída con el tema del alcohol así que estoy tranquilo, contento”, concluyó.