Festival de Viña 2025: Diana Bolocco y Cristián Sánchez se ausentan, pero envían buenos deseos a los anfitriones

La alfombra roja del Festival de Viña del Mar 2025 ha comenzado a recibir a sus primeros invitados en el Sporting Club, mientras que varias figuras han confirmado su ausencia en el evento.

Ausencias destacadas en el Festival de Viña del Mar 2025

Entre las personalidades que no estarán presentes se encuentran Diana Bolocco y Cristián Sánchez, una de las parejas más queridas de la televisión chilena. Ambos comunicadores anunciaron su decisión de no asistir este año, a pesar de que su participación y el romance que demuestran en cada edición se ha convertido en una tradición del evento.

A través de sus redes sociales, Diana Bolocco y Cristián Sánchez explicaron la razón de su ausencia: “Este año no iremos (estamos de vacaciones), pero cada vez que hemos pasado por la alfombra roja de la Gala de Viña lo hemos pasado igual que la última foto … La ra… ”. En su publicación, compartieron un video que recopila momentos de sus apariciones en ediciones anteriores del festival.

A pesar de no estar presentes en la Gala de Viña, la pareja de animadores no dejó pasar la oportunidad de enviar un mensaje a los anfitriones de la noche. “Éxito a todos los que pasen este año, en especial a nuestros queridos anfitriones Karen Doggenweiler y Rafa Araneda”, expresaron en sus redes sociales.

Otras figuras que se ausentan

La ausencia de Diana Bolocco y Cristián Sánchez no es la única que se notará en la edición de este año del festival. Otras personalidades del espectáculo también han decidido no asistir. Entre ellas se encuentran Paulina Nin, Julio César Rodríguez, Sonia Fried y Stefano Massú, quienes se suman a la lista de famosos que este 2025 optaron por no desfilar en la icónica alfombra roja del Festival de Viña.