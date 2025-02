Festival de Viña del Mar 2023: Marc Anthony y Rafael Araneda reviven incómodo momento del pasado

Este domingo 23 de febrero inicia una nueva edición del Festival de Viña del Mar, un evento que contará con la conducción de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

Presentaciones destacadas en la primera jornada

En la jornada inaugural se presentarán Marc Anthony, el comediante venezolano George Harris y la banda Bacilos. Este evento marca un reencuentro entre dos figuras del festival: el animador Rafael Araneda y el cantante puertorriqueño Marc Anthony, quienes vivieron un momento incómodo durante la edición de 2012.

El deseo de Marc Anthony

El intérprete de “Vivir mi vida” subió al escenario de la Quinta Vergara solo una noche después de la actuación de Luis Miguel, quien fue uno de los números más destacados de aquel año y recibió la Gaviota de platino en reconocimiento a sus 30 años de carrera. En el momento de recibir su galardón, Marc Anthony solicitó a Rafael Araneda que le otorgara el mismo reconocimiento que al Sol de México.

Recuerdos de un momento tenso

En el programa “Podemos Hablar” de Chilevisión, Rafael Araneda recordó la situación, mencionando: “A mi juicio la mejor orquesta en vivo que he escuchado, el gallo (Marc Anthony) debería haberse ganado todas las gaviotas”. Relató que el cantante comenzó a despedirse con una bandera chilena, agachándose y cubriéndose con ella, mientras le decía: “quiero lo mismo que Luis Miguel”.

Instrucciones del director del certamen

En la misma conversación, Rafael Araneda reveló las instrucciones que recibió del director del festival, indicando: “Él no quería salir y me decían por la oreja que lo sacara”. Explicó que contaba con un micrófono que le permitía comunicarse internamente, y que en ese momento le dijo a dirección: ‘este h… quiere platino ¿habrá otra por ahí?’, a lo que le respondieron que no había nada disponible.

La insistencia de Marc Anthony

Ante la negativa de recibir el trofeo, Marc Anthony exigió una segunda Gaviota de oro, pero la respuesta fue la misma. Rafael Araneda continuó narrando: “Le doy la mano y lo tiro para arriba, diciendo que así se despide Marc Anthony, y lo empiezo a empujar para sacarlo no más”. Más tarde, el manager de Marc Anthony estuvo “cobrando más gaviotas”.