Sabrina Sosa y Camilo González se postulan como Reyes del Festival de Viña 2025 con enfoque comunitario

Los chilenos se preparan para el Festival de Viña, un evento destacado en el calendario cultural del país, donde se espera disfrutar de las actuaciones de diversos artistas y humoristas. Además de las presentaciones musicales, la Gala y la elección de los Reyes del Festival también captan la atención de los televidentes. A medida que se acerca la fecha, se han revelado los candidatos de algunos medios acreditados para el evento. En esta ocasión, se destaca una pareja que representará al Canal Vive: Sabrina Sosa, conductora de Estilo Chic, y Camilo González, periodista y creador de Prensa Chilena, quienes están en la carrera por convertirse en los soberanos del festival más importante de América Latina.

Detalles sobre la candidatura

El evento de este año se trasladará a la Embajada de la Prensa. Sabrina Sosa comentó sobre su experiencia anterior: “El año pasado con el canal lo habían propuesto, y nosotros nos fuimos, porque eran embajadores en ese momento con candidatos que salían de realities, yo no encontraba que era el momento para mí”. Sin embargo, para el 2025, la situación ha cambiado: “Este año volvieron a hacer la propuesta, y me entusiasmó la idea de que sea con el regreso de los reyes: reina y rey. Entonces dije: bueno, dale”.

Sosa también explicó cómo eligieron a su compañero: “Dije, ¿por qué no hacer algo nuevo y bueno? Ahí buscamos el partner con quien ir, y encontramos que Camilo, que en el año ya había trabajado con nosotros varias veces, era la mejor opción. O sea él es de Viña del Mar, trabaja en el festival también al igual que nosotros”.

Compromiso con la comunidad

Camilo González expresó su motivación al ser parte de esta candidatura: “Para nosotros fue súper motivante, porque desde el minuto uno quisimos dejar muy establecido que el objetivo y la idea de esta campaña es hacer acciones en beneficio de la comunidad de Viña del Mar“. Además, añadió: “Estamos muy felices, agradecidos del canal por invitarnos a participar, pero estamos muy motivados y full enfocados en que la idea sea hacer acciones que vayan en beneficio siempre de la gente”.

Sabrina Sosa, quien ya había aspirado a la corona en 2012, mencionó: “Ahora lo voy a disfrutar mucho más, porque hoy en día tengo más seguridad de la que tenía en esa época, en todo aspecto, en lo personal y en lo laboral”. También compartió sus sentimientos sobre la presión actual: “Al principio igual me sentía un poco nerviosa, porque los tiempos son súper exigentes hoy en día para mí. En ese momento fui solo de candidata a reina y, por ejemplo, en mis tiempos personales no era mamá, entonces trabajaba un poco menos”.

La modelo busca equilibrar sus compromisos como candidata y su rol de madre: “Me encantaría que Gaspi pudiera estar cerca acompañándome, así que ese es como mi nuevo desafío, poder dar con todo, cubrir el festival, mis labores personales y bueno, la candidatura para reina”.

Actividades y sorpresas para el festival

Camilo González, orgulloso de su origen viñamarino, comentó: “Soy de los Cerros de Viña del Mar. Vivo en Miraflores Alto y desde ahí he seguido todas las coberturas de los festivales. He estado presente en los últimos cinco años en el festival y me siento parte de esto”. También expresó su deseo de representar a su comunidad: “Estoy muy feliz de representar a los viñamarinos, a representar a la gente de los cerros, a representar a la gente que se ha visto muy afectada en el último tiempo”.

Respecto a los planes para la semana del festival, Sabrina Sosa mencionó: “Tenemos de todo, tenemos actividades para la prensa, y tenemos para la comunidad también. Vamos a estar comunicando a partir del 15 las diferentes actividades que vamos a ir haciendo”. Camilo añadió que “se vienen muchas sorpresas. De verdad que se vienen muchas cositas entretenidas y como esto también implica una responsabilidad, nosotros estamos trabajando con un equipo que es del canal Vive, también de Prensa Chilena”.

Finalmente, el comunicador subrayó su compromiso con la comunidad: “Nosotros, como candidatura, queremos poder llegar con toda la carne a la parrilla, con todo lo necesario para poder entregarle lo mejor a los periodistas porque se lo merecen. Hacen una pega increíble”. Además, indicó que buscarán ayudar a la comunidad “llevando ayudas, haciendo actividades que puedan ser solidarias para ir en beneficio de quienes han sido afectados y para Viña en general”.