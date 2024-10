Fran García Huidobro revela su animador favorito para el Festival de Viña del Mar.

Fran García Huidobro ha expresado su opinión sobre quién debería ser el animador del Festival de Viña del Mar. La periodista ha manifestado que considera que Karen Doggenweiler es capaz de llevar a cabo la animación del evento por su cuenta, aunque también ha mostrado su apoyo hacia un destacado animador.

Opiniones sobre la animación del Festival

En declaraciones anteriores, Fran García Huidobro había afirmado que Karen Doggenweiler no necesita un compañero masculino para desempeñar el rol de animadora en el Festival de Viña del Mar. Sin embargo, en esta ocasión, ha reiterado su respaldo a un amigo cercano, sugiriendo que, en caso de que se presenten imprevistos, sería prudente contar con un plan alternativo.

García Huidobro comentó: “Entiendo que hay circunstancias anexas, como que se quede disfónica, toco madera, que le pase algo, que hay que tener un plan B. Pero si yo tuviera que elegir a una persona, todos lo saben, sería a Julián (Elfenbein)”. Esta afirmación subraya su preferencia por Elfenbein como el candidato ideal para acompañar a Doggenweiler en la animación del festival.

Relación con Julián Elfenbein

La periodista también hizo una broma sobre la falta de información que tiene respecto a los contratos de Julián Elfenbein, diciendo: “Desconozco los contratos de Julián, nunca me los cuenta, porque no me quiere contar cuánta plata gana”. Esta declaración refleja la cercanía y la confianza que existe entre ambos, así como su aprecio por la trayectoria de Elfenbein en el ámbito de la televisión.

Posibilidad de animar la Gala de Viña

Además, Fran García Huidobro ha mencionado que le gustaría participar en la Gala del Festival de Viña del Mar. Aunque no ha recibido una confirmación oficial, expresó su entusiasmo al respecto, comentando: “No me lo han confirmado, pero me encantaría. Sería como volver a mi casa, por no decir mi alfombra”. Esta afirmación sugiere un fuerte vínculo emocional con el evento y su deseo de regresar a un papel protagónico en la animación del festival.