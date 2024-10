El emotivo respaldo del papá de Fran Maira tras su pelea con Oriana Marzoli

Recientemente, Fran Maira y Oriana Marzoli protagonizaron un intenso enfrentamiento durante la última prueba de eliminación en el programa “¿Ganar o Servir?”, lo que generó diversas reacciones en las redes sociales. Este conflicto se produjo tras el anuncio de que Javiera Belén dejaría el encierro de Canal 13, luego de perder una competencia contra Facundo González. Fran Maira mostró su apoyo a Javiera, quien, según sus declaraciones, estuvo muy cerca de alcanzar a Facundo en la prueba. Esta situación provocó la molestia de Oriana, quien es pareja de Facundo.

Durante el intercambio, Fran animó a Javiera diciendo: “Casi lo pillaste, estabas ahí al lado”, lo que llevó a Oriana a responder: “¿Tú crees que (Facundo) lo ha hecho al 100 por 100? No creo que sea tan así. No seas tan injusta, me parece injusto con él, él es tu amigo y no te ha hecho nada”. A lo que Fran replicó: “¿Injusta por qué? Ella es mi amiga también, y cuando Austin se fue te burlaste… Sororidad por las mujeres, amiga. Qué lindo es ver a una mujer dándolo todo, no entiendo por qué te enojas, obvio que lo hizo bien y que lindo felicitar a una mujer”.

Fran continuó explicando que su comentario no tenía relación con un deseo de que Facundo se fuera, y recordó que cuando Austin se marchó, la mayoría estaba contenta, lo que consideró como una falta de respeto hacia ella. Oriana, por su parte, negó esta afirmación y le respondió: “¿Me estás diciendo mentirosa? ¿No dijiste cuando llegaste que Austin se fuera pa’ su p… casa? Te burlaste y yo era tu amiga y eso sí es feo. Me dijiste que preferías incomodarme y faltarme el respeto por irte frente a mi novio”.

El padre de Fran, Alejandro Maira, compartió un registro de esta pelea en sus redes sociales, donde expresó su apoyo a su hija. En su historia de Instagram, escribió: “¡Grande Fran! Me encanta que seas tan valiente y tan real, apoyando siempre a las personas que quieres”. Este gesto fue bien recibido por los seguidores de Fran, quienes también han comentado sobre la situación en las plataformas digitales.