Fran Maira responde con firmeza a las acusaciones de Luis Mateucci en “Ganar o Servir”

La confrontación entre Fran Maira y Luis Mateucci revela tensiones acumuladas y desacuerdos personales en el programa “Ganar o Servir”.

La tensión alcanzó un nivel crítico en el reciente episodio del programa titulado “Ganar o Servir”, donde Fran Maira fue objeto de un ataque por parte de dos de sus exaliados, Oriana Marzoli y Luis Mateucci. En este enfrentamiento, la cantante urbana no se mostró pasiva y respondió con firmeza a las nominaciones que la colocaron en una situación complicada, uniéndose a los nominados de la semana.

El conflicto se inició cuando Oriana Marzoli decidió nominar a Fran Maira, argumentando que la relación entre ambas había sufrido un deterioro significativo. Oriana dejó claro que la ruptura de su amistad es definitiva, afirmando: “Soy leal, pero solo con mis amigos, y tú ya no eres mi amiga. No compartimos nada y pensamos muy diferente después de lo que ha pasado. No votaría a Daniela porque la considero una amiga y bastante mejor competidora que tú, no pienso pelear contigo porque te guardo cariño”. Esta declaración refleja la situación actual entre las dos, donde la lealtad y la amistad han sido puestas a prueba.

Fran, por su parte, mantuvo una actitud serena y neutral durante el intercambio, pero no dudó en contraatacar las afirmaciones de su examiga. En su respuesta, Fran expresó: “Me da lata que todo siempre gire en torno a ti. Dices que no te apoyé en lo de Facu, pero te pregunto, ¿Te has preocupado por mí desde que se fue Austin? Porque lo único que hiciste fue burlarte”. Esta respuesta pone de manifiesto el resentimiento acumulado y la percepción de Fran sobre la falta de apoyo de Oriana en momentos difíciles.

Fran continuó su defensa recordando un episodio reciente: “Hace cinco días te enfermaste y me preocupé por ti, y hace tres días me atacaste de la nada en el duelo de Facu y Javiera. Yo jamás te haría quedar mal ni te insultaría como tú sí lo has hecho conmigo”. A pesar de la confrontación, Fran concluyó su intervención con una nota positiva, afirmando: “De igual forma me quedo con lo bueno”.

Luis Mateucci, quien también se unió a la confrontación, votó en contra de Fran Maira en este nuevo “Cara a Cara”. El argentino expresó que la relación entre ellos se había transformado en una enemistad, aunque no comprendía del todo las razones detrás de esta situación. En su intervención, Luis cuestionó la actitud de Fran, recordándole supuestos coqueteos del pasado: “Me tirabas besitos, me decías que era el más sexy, y ahora no entiendo tu mala onda”. Sin embargo, Fran desmintió de inmediato esta afirmación, aclarando: “Besitos yo no, te recuerdo que afuera se verá lo que me dijiste varias veces… Y no es ninguna mala onda, sino que quería hacer una nominación con lo que pensaba… No me digas ahora que yo te ando coqueteando porque es ridículo… El que anda likeando y joteando eres tú”.

Este intercambio de acusaciones y defensas resalta las complejas dinámicas de amistad y rivalidad que se desarrollan en el contexto del programa, donde las relaciones personales se ven profundamente afectadas por la competencia y las estrategias de juego.