Francisca Valenzuela revela su confianza en Daniel Matamala y su nuevo camino

Francisca Valenzuela comparte su experiencia sobre la maternidad y su relación con Daniel Matamala, reflexionando sobre el amor y el crecimiento en pareja.

A comienzos de agosto, Francisca Valenzuela sorprendió a sus seguidores al anunciar que está esperando su primer hijo, fruto de su relación con el periodista Daniel Matamala. En el podcast mexicano “Sensibles y Chingonas”, la artista se abrió sobre su experiencia de maternidad y su vínculo con Matamala. Al ser preguntada si ser madre era un sueño para ella, Valenzuela respondió: “no sé si era mi sueño, en realidad, yo creo que me he ido acercando al sueño porque me doy cuenta que es importante para mí, pero no siempre me di cuenta de que era importante”.

La cantante destacó que la idea de formar una familia ha sido siempre significativa para ella. “El tener familia siempre ha sido súper importante (…) La idea de ser mamá y de maternar, o quedar embarazada y elegir eso, fue con el tiempo”, explicó. Valenzuela reflexionó sobre su proceso personal, señalando que se dio cuenta de su deseo de ser madre desde “dos lugares: por una parte, por el proyecto, es decir, estar con la persona correcta y el momento correcto, o lo más correcto posible. Y por otra parte conmigo, decir yo me siento lista y es algo que yo quiero y me hace sentido. Y no sé si eso lo sentía yo tan obvio antes”.

La artista también compartió que antes lo veía como algo distante, que podría suceder, pero que también podría no ser. “Eso empezó a pasar de más grande, de adulto (…) pero para nada era como que yo era niña o adolescente, o a mis 20, y decía ‘sí, alguna vez me voy a casar y tener hijos’”, comentó.

Cuando se le preguntó cómo supo que Matamala era la persona adecuada para formar una familia, Valenzuela afirmó: “Tengo total certeza, es decir, no sé si esto lo he conversado en realidad… Me hace todo el sentido del mundo”. La cantante expresó su felicidad en la relación, indicando que confía plenamente en su pareja y que considera que es un proyecto emocionante hacerlo juntos. “Agradezco mucho tener esa posibilidad, no solamente de maternidad elegida, pero además con una contraparte con la que me siento apoyada, siento que es una exploración, un crecimiento y una aventura”, aseguró.

Valenzuela también abordó la incertidumbre que puede surgir en una relación de pareja. “Confío en que, independiente de lo que nos pase a nosotros como pareja, esa persona puede hacerse cargo de esa situación”, afirmó. Sin embargo, reconoció que “uno nunca sabe lo que depara la vida en pareja o en familia, pero desde el hoy, yo sí pongo las manos al fuego por esa decisión”.

Durante la conversación, la artista fue consultada sobre cómo manejan su relación a pesar de sus constantes viajes. “Es rico echarse de menos, es terrible a veces, pero rico también”, confesó. Valenzuela explicó que aunque se extrañan, también es gratificante sentir que siempre hay un poco de tiempo que falta para estar juntos. “Yo viajo si puedo o esa persona (Matamala) viaja a verme. Y vamos por etapa, por proyecto. Y confiar nomás”, añadió.

La cantante también reflexionó sobre la importancia de la autonomía en una relación. “También creo que en las relaciones, o me gustaría pensar (…), que la contraparte también tiene su vida y su autonomía. A uno le encanta estar juntos, se apoya, hay admiración, hay amor y todo eso, pero también cada uno con su rollo”, detalló. Valenzuela concluyó diciendo que hay una dedicación al proyecto de pareja que ayuda a mantener viva la conexión entre ambos. “Hay una dedicación al proyecto también de pareja, que hace que esa llama se mantenga encendida, sabrosa y viajera”, cerró.