Claudia Burr, molesta por conflicto con Pancho López en casting de Marrón Glacé

El actor Francisco López rememoró un conflicto que tuvo hace tres décadas con la actriz Claudia Burr, el cual surgió durante un casting para la teleserie de Canal 13 titulada Marrón Glacé en 1993. En una conversación con Eduardo de la Iglesia en su programa Todo va a estar bien, López compartió detalles sobre esta situación que marcó su inicio en la actuación.



El inicio del conflicto

López, quien se describió como un actor no profesional, mencionó: “Yo no soy actor profesional, yo no estudié actuación… no me penó pero… Con la única que tuve un poco de rollo fue con la Claudia Burr, que era mi pareja (en la producción)”. Este conflicto se originó en el contexto del casting, donde había un amigo cercano de Burr, quien también era compañero de la Universidad Católica.

Reacciones y tensiones

López explicó que este amigo terminó siendo el interés romántico de Burr en la teleserie, aunque su papel era pequeño. “Ella estaba muy molesta, es verdad, porque al final se había sacado la cresta estudiando, su amigo había perdido la oportunidad y tenía que trabajar con un gallo amateur”, relató. A pesar de la tensión inicial, el actor indicó que sus interacciones con Burr eran limitadas, ya que “me tocaban muy pocas escenas y yo entré muy rápido en el ritmo de la televisión”.

La evolución de la relación

Con el tiempo, la relación entre López y Burr se fue normalizando. El actor recordó: “Ella tenía una resistencia conmigo, después fuimos pareja en otras teleseries y como que se normalizó, pero fue la única resistencia”.

Aprendizajes y experiencias

López también destacó la calidad del equipo detrás de cámaras de Marrón Glacé, describiéndolos como “atómicos” y mencionando que aprendió mucho de ellos. “Todo ese elenco de Marrón Glacé me recibió con mucho cariño”, concluyó el actor, reflejando su gratitud hacia sus compañeros de trabajo en esa época.