Gala Caldirola y Suro Solar desmienten rumores sobre distanciamiento y acusaciones de Infama

Gala Caldirola y Suro Solar han salido a desmentir los rumores que circulan sobre las razones del supuesto distanciamiento entre la española y Cony Capelli. Este fin de semana, el medio farandulero Infama publicó que Gala habría “ofrecido sustancias” a la ganadora de Gran Hermano. Según la información difundida, Cony se habría molestado con Gala por no tener en cuenta su historial con la adicción a las drogas. El medio también indicó que, tras este escándalo, Gala habría hablado con su amigo y lo habría hecho elegir entre ella y Cony.

Desmentido de Suro Solar

A través de sus historias de Instagram, Suro Solar aclaró la situación, afirmando: “Solo comentar que Gala no consume ningún tipo de droga. Llevaba seis meses en dos realitys, en los cuales te hacen pruebas y test de este tipo, en donde sus exámenes salieron limpios”. Suro continuó expresando su frustración ante la desinformación, señalando: “Es tanta la desinformación y mentiras de todo lo que hablan, incluso Cony se quedó hasta el final de mi cumpleaños…”.

Además, Suro enfatizó que Gala nunca lo habría puesto en una situación de elegir entre ella y otra persona, afirmando: “En los 11 años que nos conocemos, jamás me puso esa condición por nadie”. También explicó que el día en cuestión, él tenía la despedida de una amiga en Chile y que Gala decidió despedirse de ella y agasajar a Cony en otra ocasión.

Reacción de Gala Caldirola

Por su parte, Gala también se pronunció sobre el tema en sus redes sociales. Ella expresó: “Parece que Infama siempre espera a que esté con mi hija y mi familia tranquila en España para tratar de romper con esa paz. No es la primera vez que lo hacen, pero hoy tampoco lo van a lograr”. Gala añadió que lo único que diría en referencia a las acusaciones es que, debido a la gravedad de lo que se dice, no especificaría más, pero enfatizó que si no han corroborado la información con ella o con pruebas reales, no deberían tener el derecho de exponer algo tan fuerte y totalmente falso.

Gala concluyó su mensaje reafirmando su postura sobre la situación y la importancia de la veracidad en la información que se difunde.