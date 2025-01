La Gala del Pueblo de Naya Fácil revela primeros invitados y genera expectativa en redes sociales

La gala del pueblo, organizada por Naya Fácil, se llevará a cabo el 21 de febrero, coincidiendo con la Gala de Viña en el Sporting Club de la Ciudad Jardín. Este evento ha surgido como una respuesta de la influencer tras no ser incluida en la Noche Cero del Festival de Viña. La humorista ha expresado su deseo de hacer reír al público y ha revelado su interés en formar parte de la programación del festival.

Detalles del evento

La Gala del Pueblo se ha convertido en un evento significativo, donde se han comenzado a revelar los nombres de los invitados a través de una cuenta de Instagram dedicada a la gala. La lista de celebridades que asistirán incluye una variedad de personalidades del entretenimiento, como periodistas, humoristas, grupos musicales, influencers y figuras de reality shows.

Lista de invitados confirmados

Entre los primeros confirmados para la gala se encuentran: Anita Alvarado, Karla Melo, Scarleth Labra, Claudio Michaux, Flor de Rap, Ignacia Michelson, Pincoya Sin Glamour, Hans Valdés, Entremares, Simón Txao y Eskarcita. Además, también se han confirmado la presencia de Claudia Schmidt, Vanessa Daroch, Perla Ilich, Sergio Rojas, Disley Ramos y Thammy Palma.

Reacciones de los invitados

La banda Zúmbale Primo se ha disculpado por no poder asistir al evento, explicando que tienen un compromiso previo el mismo día. En un video, expresaron su cariño hacia Naya Fácil, afirmando: “Nos invitó a su linda Gala, lamentablemente, ese día 26 creo que es, tenemos presentación, contrato, no podemos dejar eso botado. Mediante este video queremos expresarte el cariño Nayita, sabemos que hay mucha gente que te quiere. Nosotros no hemos olvidado lo que has hecho por este país en momentos de crisis”.

La gala promete ser un evento destacado en el calendario de actividades del entretenimiento chileno, con una amplia variedad de invitados que reflejan la diversidad del público y la cultura popular del país. La lista completa de invitados se irá actualizando a medida que se acerque la fecha del evento.