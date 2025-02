Carolina Urrejola analiza el fallido paso de George Harris en Viña y la polémica por xenofobia

El reciente paso del comediante venezolano George Harris por el Festival de Viña del Mar ha generado un amplio debate en redes sociales, especialmente tras su abrupta salida del escenario debido a las pifias del público. A pesar de sus intentos por conectar con la audiencia, Harris se vio obligado a abandonar la Quinta Vergara, enfrentándose a un público que no dudó en expresar su descontento con su actuación. Durante su presentación, el comediante utilizó frases que fueron consideradas cuestionables, incluso de índole sexual, lo que contribuyó a la controversia en torno a su actuación.

En este contexto, la periodista Carolina Urrejola realizó un análisis detallado de la situación a través de sus redes sociales. Urrejola expresó que la actuación de Harris podría ser objeto de un estudio más profundo, señalando que “esto da para una tesis”. Criticó la actitud del comediante, afirmando que “la confrontación y soberbia nunca resultan” y describió su actuación como “fome y lento”. Sin embargo, también reconoció que algunos elementos de su rutina, como la parte dedicada al aseo de la casa caribeña acompañada de canciones latinas universales, así como los modismos que utilizó, podrían haber sido un aporte significativo para un país que alberga a aproximadamente 600 mil venezolanos.

Urrejola continuó su análisis preguntándose si la percepción negativa del público hacia Harris podría estar relacionada con “la sombra de los problemas de delincuencia que trajo la migración”. En su publicación, la periodista concluyó que el espectáculo fue un “fallido” y que cada uno debería hacerse responsable de su parte en la situación.

La publicación de Urrejola provocó una variedad de reacciones entre los usuarios de redes sociales. Algunos comentarios apuntaron a que la situación no se limitaba únicamente a la delincuencia, mencionando que “muchos de ellos no han respetado al vecino y le ponen la música a todo chancho, dejan la calle llena de basura, coparon la salud y educación pública”. Otros usuarios criticaron a la producción del festival, sugiriendo que era predecible que la actuación de Harris no funcionara, pero que se había mantenido en el programa por el morbo y el rating.

La controversia en torno a la actuación de George Harris en el Festival de Viña del Mar y las reacciones de Carolina Urrejola y otros usuarios de redes sociales reflejan un contexto más amplio sobre la percepción de la migración y su impacto en la cultura local.