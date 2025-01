Gisella Gallardo habla sobre su relación con Mauricio Pinilla y posibles reconciliaciones

Gisella Gallardo participó en el panel de “Hay que decirlo” este miércoles, donde abordó su situación actual con Mauricio Pinilla. La comunicadora reveló que no está viviendo con el padre de sus hijos y que él se encuentra en un momento complicado. “Él ha contado públicamente que está haciendo un tratamiento, y yo lo he apoyado, con los niños, lo he ayudado en todo. Soy parte de eso”, relató, según lo informado por Página 7.

Relación actual y apoyo mutuo

Gallardo mencionó que, a pesar de la situación, no ha cerrado las puertas a una posible reconciliación. “No se sabe qué va a pasar, nunca he cerrado las puertas de una posible reconciliación”, agregó. Durante la conversación, el conductor del programa de espectáculos de Canal 13, Nacho Gutiérrez, le preguntó a Gisella sobre la posibilidad de una segunda oportunidad en su relación con Pinigol.

Reflexiones sobre el pasado

Gisella respondió entre risas a la pregunta de Gutiérrez, diciendo: “En la cuarta, quinta, séptima. ¿Es una broma? Pamela (Díaz), dile algo, por favor”. La psicóloga Alexandra Vidal también intervino, preguntando: “Tu caso puede representar a muchas personas. ¿Cuántas oportunidades le diste?”.

Gallardo reflexionó sobre su relación, indicando: “Imagínate que empezamos cuando él tenía 19 y yo 21, y ahora tengo 43”. También comentó sobre las dificultades que enfrentaron, señalando que “siempre negaba todo, si era chico. Peleábamos y después veía en la tele…”.

Prioridades familiares

La comunicadora expresó su cariño hacia Pinilla, afirmando: “Le tengo muchísimo cariño, solo quiero verlo bien. Tengo 3 hijos con él, ellos estuvieron muy mal cuando él estuvo muy mal”. Finalmente, subrayó que su prioridad es el bienestar de sus hijos y de Pinilla: “Hoy mi prioridad es que mis niños y él estén bien”.

