Gissella Gallardo habla sobre su relación con Mauricio Pinilla y posibles reconciliaciones

Durante los últimos días, el programa Hay que decirlo contó con la participación especial de Gissella Gallardo, quien fue sorprendida por sus compañeros con una pregunta inesperada sobre su relación con Mauricio Pinilla. Esto ocurrió en medio de rumores sobre una posible reconciliación tras el final de su matrimonio, que duró 20 años.

La situación actual de Gissella Gallardo y Mauricio Pinilla

Al inicio de la conversación, la periodista aclaró que actualmente no reside con el ex futbolista, quien está enfrentando un momento personal complicado. “Él ha contado públicamente que está haciendo un tratamiento, y yo lo he apoyado, con los niños, lo he ayudado en todo. Soy parte de eso”, expresó Gissella en el programa de Canal 13.

Confesiones sobre la reconciliación

Sin que nadie la presionara, Gissella hizo una confesión inesperada: “No se sabe qué va a pasar, nunca he cerrado las puertas de una posible reconciliación”. Esta declaración generó un ambiente de sorpresa en el panel, donde Nacho Gutiérrez la cuestionó directamente: “¿Crees en las segundas vueltas?”. La pregunta tomó a Gissella por sorpresa, pero ella respondió con humor: “En la cuarta, quinta, séptima. ¿Es una broma? Pamela (Díaz), dile algo, por favor”, dijo entre risas.

Intervención de la psicóloga Alexandra Vidal

En medio de la conversación, la psicóloga Alexandra Vidal, quien también formaba parte del panel, intervino para profundizar en el tema. “Tu caso puede representar a muchas personas. ¿Cuántas oportunidades le diste?”, preguntó a Gissella. La comunicadora se sinceró sobre su relación: “Imagínate que empezamos cuando él tenía 19 y yo 21, y ahora tengo 43. Lo que pasa es siempre negaba todo, si era chico. Peleábamos y después veía en la tele…”.

Gissella continuó explicando su perspectiva: “Le tengo muchísimo cariño, solo quiero verlo bien. Tengo 3 hijos con él, ellos estuvieron muy mal cuando él estuvo muy mal. Hoy mi prioridad es que mis niños y él estén bien”. Esta declaración subraya la complejidad de su situación actual y su enfoque en el bienestar de sus hijos y de Mauricio.