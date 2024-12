Confusión en redes: ¿Michelle Carvalho y Pedro Astorga formalizan su relación o es solo publicidad?

Una reciente campaña publicitaria generó un gran revuelo en las redes sociales, al sugerir que dos de los personajes más conocidos de Gran Hermano 2 habían formalizado su relación. La modelo brasileña Michelle Carvalho y el chico reality Pedro Astorga compartieron una imagen en sus redes sociales que desató especulaciones sobre un posible romance entre ellos. Sin embargo, esta publicación formaba parte de una estrategia publicitaria destinada a crear conciencia sobre los problemas relacionados con la tiroides.

Reacción de Michelle Carvalho

La repercusión de la campaña fue tan significativa que Michelle Carvalho decidió no participar en futuras colaboraciones publicitarias. A través de sus redes sociales, la modelo comunicó su decisión, afirmando: “Con la campaña que hicimos tuve una pésima experiencia, y es por esa razón que no tomaremos nada juntos”. Además, Carvalho expresó que la situación había afectado a sus seguidores, lo que se convirtió en un problema que no deseaba repetir. Aclaró que su amistad con Pedro Astorga no se había visto afectada por esta experiencia negativa.

Comentarios de Pedro Astorga

Por su parte, Pedro Astorga, quien obtuvo el tercer lugar en el reality, se pronunció sobre las declaraciones de su amiga durante la gala Conecta con Türkiye, organizada por la aerolínea Turkish Airlines. En una entrevista con Publimetro, Astorga comentó: “Yo no me meto tanto a (leer) los comentarios, pero después de esa campaña a Michelle la atacaron mucho. A mí también, pero yo no me di tanta cuenta. Michelle lo vivió mucho más a fondo porque ella se involucra mucho más en los comentarios también. Ella lo pasó muy mal”.

Astorga también se mostró satisfecho con el impacto que tuvo la campaña, que logró su objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de hacerse exámenes de tiroides. “Yo por eso estaba súper orgulloso. Nosotros hicimos una campaña, la cual tuvo un súper buen efecto al final, porque mucha gente al otro día estaba haciendo el examen. Por eso estuvo super bueno”, afirmó.

Reflexiones sobre la experiencia

El chico reality lamentó que algunas personas hubieran reaccionado negativamente a la campaña, lo que afectó a Michelle Carvalho. “Qué pena que alguna gente se lo tome mal. Por ese lado, es fome porque Michelle igual lo pasó mal. Pero ahora ya todo está bien, hay que seguir adelante. Tenemos super buena onda nosotros”, concluyó Astorga. Además, hizo un llamado a tener más cuidado en el futuro, mencionando que “hay que tener un poquito más de cuidado ahora porque la gente, no toda la gente obviamente, pero hay gente que tira demasiado mala onda y no es algo que sea grato”.