Confirman la salida de un panelista de “Hay Que Decirlo” por motivos de salud

Arturo Longton deja “Hay Que Decirlo” de Canal 13 por problemas de salud. Su salida fue confirmada por el canal, aunque las puertas quedan abiertas para su regreso.

El 5 de agosto se llevó a cabo el estreno de “Hay Que Decirlo”, un programa de farándula transmitido por Canal 13, que es conducido por Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez. Este espacio cuenta con un panel que incluye a Cecilia Gutiérrez, Valentina Saini, Willy Sabor y Arturo Longton. Sin embargo, a casi dos meses de su lanzamiento, el programa ha experimentado la salida de uno de sus integrantes.

Arturo Longton fue visto por última vez en el programa el 27 de agosto. En una entrevista con Rodrigo Gallina, el ex participante de reality shows mencionó que debía someterse a una operación en los codos, aunque no proporcionó información sobre su posible regreso al programa. Tras varias semanas de ausencia, se conoció que Longton no continuará formando parte del equipo de “Hay Que Decirlo”.

De acuerdo con información publicada por Página 7, fuentes dentro de Canal 13 confirmaron la salida de Longton del programa. Se indicó que “por mutuo acuerdo, Arturo Longton finalizó su participación en el programa por temas de salud”. A pesar de su salida, fuentes cercanas al medio señalaron que “las puertas quedaron abiertas” para que Longton regrese en el futuro.