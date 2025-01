Ignacio Gutiérrez reflexiona sobre su libertad y éxito en la televisión en 2024

Ignacio Gutiérrez expresa su gratitud por lo que el año 2024 le ha aportado a su vida profesional y personal, destacando su libertad para trabajar en televisión.

Un nuevo comienzo en Canal 13

Ignacio Gutiérrez ha manifestado que se encuentra en un momento de su carrera donde puede desempeñarse con total libertad en lo que le apasiona. En una conversación con La Cuarta, Gutiérrez afirmó: “Yo quiero agradecer la tranquilidad que tengo hoy día de poder hacer una televisión que a mí me acomoda, que tiene que ver con 100% como soy yo”. Este enfoque le permite trabajar sin las restricciones que pudo haber enfrentado en el pasado, lo que considera un cambio significativo en su trayectoria.

El animador también comentó sobre la valoración que recibe de su equipo, indicando: “Yo llego al aire como soy yo y el equipo me valora como soy yo, con mis talentos, con mis virtudes y con mis falencias”. Sin embargo, Gutiérrez también reconoció que el año 2024 ha sido un periodo de arduo trabajo, describiéndolo como un año “muy remado”.

Regreso a la radio y nuevos proyectos

Además de su regreso a la radio, Ignacio Gutiérrez ha vuelto a los programas franjeados con Hay que decirlo, un espacio de espectáculos que comparte con Pamela Díaz en las tardes. Al respecto, Gutiérrez expresó: “Si alguna vez lo pensé, no me equivoqué en lo absoluto”. Aseguró que actualmente se dedica a proyectos que le apasionan al 200%, un compromiso que asumió al dejar TVN en 2021.

En agosto de 2023, Gutiérrez debutó con Hay que decirlo, un programa que tenía como objetivo revitalizar el horario de la tarde, lo cual se logró, convirtiendo el bloque nuevamente en competitivo. Sin embargo, para el animador, el éxito del programa va más allá de los números. “Sabía que al juntarme con la Pamela y el grupo que tenemos al aire, iba a ser una cosa muy entretenida, pero nunca pensé que iba a acercarse a lo terapéutico, porque creo que nunca había hecho un programa televisivamente tan cercano”, comentó.

El enfoque del programa

Gutiérrez ha manifestado su creencia en la importancia de los programas de servicio, pero ha añadido que el servicio que pueden ofrecer actualmente es proporcionar momentos de risa. “Creo que ese es el nuevo servicio, porque necesitamos relajarnos y eso se logra al 200%”, explicó. Para él, el éxito de Hay que decirlo se debe al trabajo en equipo y no a los golpes periodísticos. “La clave del éxito tiene que ver con la sensatez, con el humor, con la ironía y a veces con las salidas de libreto que se pueden hacer con distintos temas que están pasando en el mundo de la entretención”, afirmó.

Gutiérrez también destacó que su programa no busca el golpe sensacionalista, sino que se enfoca en interpretar los acontecimientos desde diferentes perspectivas. “Aquí no existen directrices de qué opinar o cuándo opinar, es plena libertad”, reiteró.

Reconocimiento en Canal 13

En 2023, Ignacio Gutiérrez se unió a Canal 13, donde tuvo la oportunidad de liderar en solitario un estelar titulado El Purgatorio. Durante este año, se ha consolidado como un rostro importante de la estación, participando en diversos programas y eventos. No es raro verlo reemplazando a José Luis Repenning o Priscilla Vargas en el matinal Tu Día, así como liderando los premios Martin Fierro Latino y la final del reality Ganar o Servir.

Gutiérrez también estuvo a cargo de un programa especial durante las elecciones de gobernador, lo que considera un gran respaldo por parte del canal. “Yo tengo palabras de agradecimiento para Canal 13, porque me pusieron a trabajar con equipos que a mí me alegran, me encantan, me generan una confianza maravillosa que yo alguna vez perdí con la televisión”, reconoció.

Sin embargo, el animador ha dejado claro que no tiene intenciones de regresar a la animación de matinales de forma permanente. “Yo no quiero volver a animar un matinal, pero lógicamente cuando yo pueda ayudarlos a ellos, lo voy a hacer de esa forma”, aseguró, destacando la calidad de los conductores actuales del matinal, a quienes considera una de las mejores duplas en televisión.