Ignacio Socías revela su camino en la comedia y su emotivo show “Soy tu papá”

Ignacio Socías Sepúlveda, un comediante chileno de 33 años, se ha consolidado en la escena humorística local y se prepara para cerrar una etapa de su carrera con presentaciones en el Teatro Caupolicán y en el Festival de Olmué. Su espectáculo, titulado Soy tu papá, es una mezcla de comedia y elementos autobiográficos que exploran su vida y experiencias personales, incluyendo la pérdida de su padre a una edad temprana. Las entradas para sus shows están disponibles a través de Punto Ticket.

Un humorista con raíces familiares

Ignacio Socías comparte que proviene de una familia pequeña, compuesta por su madre y él. Desde niño, mostró un interés por el humor, influenciado por sus tíos, quienes eran grandes exponentes del humor familiar. Recuerda una anécdota en la que, durante un funeral, uno de sus tíos hizo un comentario que provocó risas en un momento de tristeza: “Pensó que la veníamos a buscar, se metió para adentro”. Esta capacidad de convertir la tragedia en comedia ha sido una constante en su vida.

Trayectoria en la comedia

Socías comenzó su carrera en la comedia mientras estudiaba Derecho, y a pesar de no haber terminado ninguna de sus carreras, encontró su pasión en el humor. Su primer contacto significativo con el mundo del stand up fue a través de un taller impartido por el comediante Sergio Freire, donde tuvo la oportunidad de actuar y escribir. A partir de ahí, se dedicó a la comedia, enfrentándose a los desafíos de la industria, incluyendo la frustración de los shows que no salían como esperaba.

Reflexiones sobre su vida y carrera

En una conversación con La Firme, Socías reflexiona sobre su infancia y cómo su entorno familiar influyó en su desarrollo como comediante. Recuerda momentos de felicidad con su familia, como los asados y las risas compartidas. A pesar de que su familia no asiste a sus shows debido a la edad y otros compromisos, mantiene un profundo cariño y admiración por ellos.

El comediante también menciona su experiencia en el programa Frente Fracasados, donde se sintió desgastado por el clima político y social del país. A pesar de que el humor puede ser una herramienta poderosa para abordar temas difíciles, Socías se dio cuenta de que no quería ser parte de la confrontación que a veces surgía en esos espacios.

El desafío de hacer reír

Socías se enfrenta al reto de hacer reír a diferentes públicos, adaptando su material a las circunstancias y a la audiencia. En su espectáculo Soy tu papá, aborda temas personales y familiares que, aunque pueden ser oscuros, busca aligerar con humor. A lo largo de su carrera, ha aprendido a calibrar su humor y a manejar la frustración que conlleva el proceso creativo.

Expectativas para el Festival de Olmué

El Festival de Olmué representa una oportunidad significativa para Socías, quien espera que su presentación sea un trampolín para su carrera. Reconoce la importancia de adaptarse a la audiencia del festival, que espera un espectáculo especial. A pesar de ser calificado como “la promesa del humor”, Socías se siente cómodo con su trayectoria y está enfocado en ofrecer un show que resuene con el público.

Un comediante en evolución

A medida que avanza en su carrera, Ignacio Socías continúa explorando su identidad como comediante, enfrentando los desafíos de la industria y buscando mejorar su arte. Su enfoque en el humor como una forma de lidiar con la vida y sus experiencias personales lo ha llevado a desarrollar un estilo único que resuena con su audiencia. Con su próximo espectáculo, espera seguir creciendo y evolucionando en el mundo de la comedia.