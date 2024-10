Ingrid Parra comparte su lucha emocional y el apoyo inesperado de su hija Emma

Ingrid “Peka” Parra, reconocida actriz y madre, ha compartido recientemente un emotivo desahogo en sus redes sociales, donde ha revelado que ha estado atravesando días difíciles. En una publicación realizada la noche del jueves en su cuenta de Instagram, Peka expresó su vulnerabilidad al afirmar que, aunque suele mostrarse feliz, en esa ocasión se sintió abrumada.

En su mensaje, Peka comentó: “siempre me muestro feliz en este lugar, pero hoy colapsé”. Detalló que el día había sido complicado, mencionando que “hoy me sentí sola, hoy me dio pena todo, hoy cociné y me quemé la mano, se me cae todo al piso”. Estas palabras reflejan una serie de incidentes desafortunados que la llevaron a un estado emocional delicado.

Momentos de vulnerabilidad

La actriz también compartió una conmovedora experiencia con su hija Emma, quien tiene casi tres años. Peka relató que su pequeña la vio llorar desconsoladamente mientras observaba el desorden a su alrededor. En ese momento, Emma le dijo: “mamá, no te preocupes, yo estaré contigo para siempre”. Este gesto de apoyo infantil fue significativo para Peka, quien se cuestionó si era apropiado que su hija la viera en ese estado. Aclaró: “le expliqué que tenía pena, que me sentía triste y ella me abrazó”. Aunque reconoció que el abrazo no fue suficiente para aliviar su tristeza, lo describió como “reconfortante”.

Reflexiones sobre la maternidad y la vida personal

Peka concluyó su mensaje con una afirmación sobre su rol como madre y emprendedora, diciendo: “Soy mamá, emprendedora, dueña de casa y hago lo que puedo con lo que tengo”. Esta declaración resalta su compromiso y esfuerzo en equilibrar sus múltiples responsabilidades.

Superación de la depresión

En el pasado, Peka había enfrentado una depresión tras convertirse en madre y experimentar una ruptura amorosa. Sin embargo, logró recuperarse y ha compartido su proceso de sanación en redes sociales. En una entrevista con La Firme de La Cuarta, mencionó: “Creo que (la gente) nota que volví a hacer deporte, muestro mis rutinas, volví a ser lo que era antes, la que era súper abierta con la gente que me sigue”. Peka destacó que su regreso a la actividad física y su interacción con los seguidores son señales de su recuperación.

Además, reflexionó sobre cómo su estado emocional había afectado su relación con sus seguidores, indicando: “La gente se da cuenta, porque antes no contestaba nada (de los mensajes que le enviaban sus seguidores), no subía nada a Instagram; y la gente está acostumbrada a ver un perfil de Peka Parra súper de luz, de brillar, buena onda y súper abierta”. Reconoció que había perdido esa conexión durante su depresión, lo que no pasó desapercibido para sus seguidores.