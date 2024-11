Iñigo Urrutia critica el remake de “Amores de Mercado”: “Es un despropósito empezar a hacer remakes”

Iñigo Urrutia, actor chileno conocido por su participación en la teleserie original, ha expresado su opinión sobre el remake de “Amores de Mercado”, una de las producciones más emblemáticas de la televisión chilena, que será relanzada por Mega. En el podcast “Reyes del Drama”, Urrutia compartió su perspectiva sobre la tendencia actual de revivir teleseries clásicas, señalando que considera un “despropósito” realizar remakes de historias que ya fueron exitosas, en lugar de explorar nuevas narrativas que podrían ser más relevantes en el contexto actual.

Opiniones sobre el remake

El actor subrayó que existen “otros guionistas y otras historias tal vez más interesantes” que podrían ser contadas en la televisión, un medio que tiene un alcance masivo. Urrutia, quien interpretó el papel de Esaú Galdames hace aproximadamente 20 años, mencionó que el nuevo Esaú será interpretado por Diego Boggioni. Al respecto, comentó: “No lo he visto, soy de esos actores que no tienen tele, así que no sé cómo es su trabajo. Espero que sea lindo. Y nada, todo bien por los compañeros, bacán tener pega y hacerlo. Es entretenido”.

Reacciones en redes sociales

En cuanto a las críticas que ha recibido el remake en las redes sociales, Urrutia expresó que no les presta atención, afirmando: “La gente en redes sociales crítica. Pero para mí, no pesco. Me da igual, la gente que hable lo que tenga que hablar”. También añadió que “puede gustarle o no. Nadie es monedita de oro”, y enfatizó la importancia de que sus compañeros de trabajo tengan oportunidades laborales, deseando que se busquen nuevas historias que puedan ser contadas.

Detalles del estreno

La nueva adaptación de “Amores de Mercado”, titulada “Nuevo Amores de Mercado”, se estrenará el próximo lunes 25 de noviembre en la pantalla de Mega. Esta producción, que será liderada por Pedro Campos, Amparo Noguera y Andrés Velasco, ocupará la franja horaria de las 20:30 horas, sucediendo a “Al Sur del Corazón”.