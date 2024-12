Iván Arenas revela su pasión por coleccionar objetos inusuales y su sueño de un museo

Iván Arenas, conocido por su trayectoria en la televisión chilena, es un coleccionista apasionado que ha reunido una vasta cantidad de objetos a lo largo de los años. Su enfoque en la colección es más bien caótico y sin un criterio definido, ya que se deja llevar por la tincada o el gusto personal. En una entrevista realizada en marzo de 2023 por el programa De tú a tú de Canal 13, el actor Álvaro Rudolphy mostró su propia colección de sopletes, la cual ha estado acumulando durante más de dos décadas. En esta entrevista, Rudolphy reveló que posee un total de 360 sopletes y mencionó que está en proceso de deshacerse de ellos, a pesar del apego emocional que siente hacia su colección. “Siento que igual es una mochila, un peso que llevas”, expresó el actor.

La colección de Iván Arenas

Por su parte, Iván Arenas también ha compartido detalles sobre sus propias colecciones. En una entrevista con La Firme de La Cuarta, mencionó que posee la colección más grande de cajas de fósforos en Sudamérica, con un total de 95 mil cajitas. Además, ha acumulado una variedad de objetos que incluyen campanas, con más de ciento de diferentes tipos, como las de barcos, iglesias y de países como India, Pakistán y Tailandia. También colecciona máscaras, búhos, instrumentos de bronce, sables, espadas, ballestas, dagas, cuchillos, pipás y dedales, todos ellos almacenados en su hogar en Rapel.

En la misma entrevista, Iván Arenas comentó sobre su conocimiento de la colección de sopletes de Rudolphy, expresando que le había gustado mucho. Sin embargo, decidió no adquirirla debido a que había escuchado que los precios eran excesivos. “No le pregunté, no tengo contacto; pero me llegó el dato de que lo vendía en una locura, así que dije no…”. En cuanto a su propia colección de sopletes, Iván ha comenzado a reunirlos, aunque su cantidad es mucho menor, con dieciocho sopletes hasta el momento. También ha comenzado a coleccionar destapadores de botellas, de los cuales ya posee más de 4 mil.

Proyectos futuros y el museo personal

Iván Arenas ha manifestado su deseo de establecer un museo personal donde pueda exhibir sus colecciones y otros objetos de interés. En sus palabras, “Los shows para mí son entretención maravillosa, pero si me preguntan: ‘¿Cuál es mi sueño de aquí para adelante?’… Ni uno… Sí tengo ganas, a lo mejor, por razones obvias, de hacer un museo”. Este museo no solo serviría como un espacio para mostrar sus colecciones, sino que también tendría un enfoque educativo. Iván ha expresado su intención de que el museo funcione como un centro educativo, donde los visitantes puedan aprender sobre diversas temáticas y profesiones, especialmente en un mundo donde la inteligencia artificial está en auge.

En cuanto a la ubicación del museo, Iván ha considerado varias opciones, incluyendo Rancagua, su ciudad natal; Valparaíso o Viña del Mar, lugares significativos en su vida y carrera, y Santiago, que es la ciudad más poblada y podría atraer a más visitantes. “Estuve a punto de instalarlo en Rancagua, en una casona del Centro español, inmensa y abandonada, con un parque maravilloso; había que meterle harta plata, 400 millones, según calculamos”, comentó. Sin embargo, el proyecto se complicó cuando la casona sufrió un incendio, lo que llevó a Iván a replantear sus planes.

Iván Arenas continúa trabajando en sus proyectos actuales, que incluyen shows de comedia y la escritura de una trilogía de libros sobre datos curiosos, mientras mantiene viva su pasión por la colección de objetos.