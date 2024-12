Iván Arenas revela su dolorosa experiencia de confianza y el conflicto con DJ Méndez

Iván Arenas, conocido como el “Profesor Rossa”, ha compartido detalles sobre su vida personal y profesional, revelando experiencias de traición y desconfianza.

La trayectoria de Iván Arenas

Iván Arenas es uno de los comediantes más destacados y respetados en Chile, logrando cautivar a audiencias de todas las edades. Su carrera ha estado marcada por momentos tanto alegres como difíciles, reflejando una vida privada intensa que ha sido objeto de interés público.

Confianza y traición

En una reciente entrevista con La Firme de la Cuarta, Iván Arenas habló sobre su tendencia a confiar en los demás, lo que le ha llevado a ser traicionado en diversas ocasiones, tanto en el ámbito personal como en el económico. “En ningún momento me considero malo, que daña”, expresó el comediante, añadiendo que esta característica proviene de su madre, quien le enseñó que es aceptable que le hagan daño, pero no hacer daño a otros.

Arenas reflexionó sobre el dolor que siente al tener que cambiar su forma de pensar y decidir no confiar en nadie, lo que lo ha llevado a una profunda soledad. “Duele, porque te vas quedando solo, de verdad te quedas solo”, comentó.

El conflicto con DJ Méndez

Uno de los episodios más notorios que mencionó fue el conflicto que tuvo con el músico DJ Méndez, quien, según Arenas, le debe 70 millones de pesos. “DJ Méndez no lo quiso reconocer, pero efectivamente él no fue el que me pidió plata, fue su abogado, pero el abogado de él era socio”, explicó.

Arenas relató que prestó esta suma de dinero para ayudar a DJ Méndez y su equipo durante una gira, tras consultar con su propio abogado, quien le aseguró que el músico estaba en una buena situación financiera. Sin embargo, a pesar de que hasta la fecha no ha recibido el pago, el comediante se siente decepcionado por la falta de reconocimiento de la deuda por parte de DJ Méndez.

Comentarios finales sobre la situación

Al abordar la respuesta de DJ Méndez, Iván Arenas aclaró que fue el abogado del músico quien solicitó el dinero, y que este no asumió la responsabilidad en la situación. “Salimos perdiendo. Seguramente está en el cárcel (se refiere a Antonio Guzmán, encarcelado por el caso Primus), no me cabe duda, si hacía cosas indebidas”, concluyó.

Este relato de Iván Arenas pone de manifiesto las complejidades de la confianza en las relaciones personales y profesionales, así como las repercusiones que pueden surgir de estas interacciones.