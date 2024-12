Iván Arenas revela su sorprendente relación con la política y propuestas para Rancagua

El comunicador Iván Arenas, conocido como el Profesor Rossa, ha compartido su perspectiva sobre la política y su decisión de mantenerse alejado de ella, a pesar de las múltiples propuestas que ha recibido para postularse como alcalde de Rancagua. En una entrevista con La Firme de La Cuarta, Arenas, de 73 años, reflexionó sobre su historia familiar y su relación con la política, que se remonta a su juventud.

Experiencias familiares y su influencia

Arenas recordó que su padre fue regidor en Rancagua y participó activamente en campañas políticas. Sin embargo, esta experiencia no fue positiva, ya que su padre enfrentó situaciones difíciles en el ámbito político. En este contexto, el comunicador relató una conversación significativa con su padre, quien le aconsejó: “Te pediré un favor. No te metas nunca en política, no me preguntes, no te metas”. Iván Arenas siguió este consejo, aunque también se vio involucrado en la política universitaria al ser elegido representante de la Casa Central de la Universidad Católica en un movimiento llamado N15, del cual no tenía conocimiento previo.

Propuestas para la alcaldía

A lo largo de su vida, Arenas ha recibido varias propuestas para postularse como alcalde de Rancagua. En una ocasión, durante una comida con amigos rancagüinos, surgió una conversación sobre el estado de la ciudad. Arenas expresó su opinión sobre el deterioro de Rancagua, mencionando que “tiene como cinco entradas y no hay ni un cartel que diga ‘Bienvenido a Rancagua'”. También sugirió mejoras como un “pórtico bonito” y la renovación de la Alameda. Su intervención fue bien recibida, y sus amigos le animaron a postularse para la alcaldía. Al día siguiente, un diario local publicó un artículo que decía: “IVÁN ARENAS, EL PROFESOR ROSSA, DA MUCHAS IDEAS PARA LA COMUNA, debería ser alcalde”, lo que generó una gran atención mediática.

Contactos políticos

Tras la publicación, Iván Arenas recibió llamadas de varios políticos, incluido el ex presidente Sebastián Piñera, quien le propuso unirse a Renovación Nacional como candidato a la alcaldía. Arenas recordó que Piñera lo contactó en su oficina y le dijo: “Debería ser alcalde. Todos me han venido a decir que tienes características e ideas”, y le ofreció un financiamiento inicial de 50 millones de pesos para comenzar su campaña. Sin embargo, Arenas se mantuvo firme en su decisión de no involucrarse en la política, respondiendo: “No soy político; yo iría a una carrera política pero no respaldado por un partido”.

Además, mencionó que recibió llamadas de otros políticos, como Anselmo Sule, un exsenador radical fallecido en 2002, pero siempre se negó a postularse. A pesar de las propuestas, Iván Arenas ha dejado claro que su intención no es convertirse en alcalde, aunque siempre ha estado dispuesto a ayudar en lo que pueda.