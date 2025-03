Dudas sobre el nuevo Superman de James Gunn tras proyecciones de prueba: ¿éxito o fracaso en el horizonte?

Desde que James Gunn asumió la dirección creativa de DC Studios, los aficionados al universo de superhéroes han estado atentos a su primer gran proyecto como director: Superman. Esta película no solo simboliza un nuevo comienzo para el emblemático personaje, sino que también establece las bases del nuevo Universo DC. Por esta razón, cada actualización relacionada con el proyecto incrementa la expectativa entre el público, especialmente considerando que el estreno está programado para dentro de unos meses.



Proyecciones de prueba y reacciones

Sin embargo, los últimos reportes sobre las proyecciones de prueba han generado cierta preocupación, ya que han surgido informaciones que plantean dudas sobre el potencial éxito de la película. Según el periodista Jeff Sneider de The InSneider, la función especial arrojó resultados poco alentadores. Sneider comentó: “Me llamaron después del boletín y me dijeron: ‘Te equivocaste en algo. He escuchado que Superman es terrible’”, refiriéndose a una fuente que le proporcionó esta información.

Opiniones divididas

No es la primera vez que emergen rumores sobre la recepción del público en proyecciones tempranas. Algunos asistentes han descrito la película como una aventura ligera, evocando el estilo de los filmes de los años 2000, mientras que otros no han quedado convencidos de su calidad. A pesar de esto, hay otras fuentes y algunos medios afines a DC que contradicen lo expuesto por Sneider, asegurando que no hubo respuestas negativas, o al menos no tan drásticas como se ha informado.

Expectativas para el estreno

Esta división de opiniones plantea la interrogante sobre si la historia logrará cautivar al público general cuando se estrene en los cines el 11 de julio de 2025. Más allá de la reacción inicial en las proyecciones experimentales, la verdadera prueba será conquistar no solo a los seguidores del personaje, sino también al público en general.

Ahora solo queda esperar para ver si Superman logra convencer a la audiencia y se convierte en una pieza fundamental para establecer la nueva era de DC.