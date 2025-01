Jesaaelys Ayala habla sobre el complicado conflicto legal entre sus padres, Daddy Yankee y Mireddys

Jesaaelys Ayala, hija de Daddy Yankee y Mireddys González, se pronunció sobre el conflicto legal que enfrentan sus padres tras el anuncio de su divorcio a principios de diciembre. El reconocido intérprete puertorriqueño y su esposa decidieron separarse, lo cual fue confirmado por el cantante a través de sus redes sociales. Este anuncio generó un gran revuelo, dado que la pareja estuvo unida en matrimonio durante casi 30 años. La situación se intensificó cuando Daddy Yankee denunció a su aún esposa y cuñada por realizar transferencias millonarias desde cuentas corporativas a cuentas personales sin su consentimiento.

Disputa legal entre Daddy Yankee y Mireddys González

Las transacciones en cuestión habrían alcanzado un total de 100 millones de dólares. Sin embargo, el 20 de diciembre, gracias a un proceso judicial, ambas partes llegaron a un acuerdo que dejó a Daddy Yankee con el control de sus empresas. A pesar de este acuerdo, recientemente un juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Puerto Rico, emitió una orden que advierte a Mireddys y su hermana sobre la posibilidad de enfrentar penas de cárcel si no entregan los accesos digitales de las dos corporaciones del cantante, tal como se había acordado anteriormente.

Hija del cantante se refiere al conflicto de sus padres

En medio de esta compleja disputa legal, Jesaaelys, quien estuvo presente en la instancia judicial, compartió su experiencia sobre cómo ha lidiado con este proceso. En sus redes sociales, expresó: “No han sido días fáciles ni las mejores Navidades… todo el mundo hablando sin saber, como si conocieran y solo conocen una versión distorsionada. Estas semanas han sido de mucho aprendizaje… ver los verdaderos colores de las personas y lo que son capaces de hacer”.

Además, Jesaaelys añadió: “Yo conozco mi corazón y conozco la verdad, eso me deja dormir tranquila en las noches”.

La joven también aprovechó la oportunidad para agradecer a sus seguidores por el apoyo brindado durante este complicado año, afirmando: “Gracias a todos los que me siguen por mi contenido ¡Los amo! A los que no, pues sigan comentando con la información que tienen y que Dios les multiplique lo que me desean”.