Los Jonas Brothers celebran 20 años de carrera con emotiva carta y nuevos proyectos para sus fans

Los Jonas Brothers celebran dos décadas de trayectoria musical con una emotiva carta dirigida a sus seguidores y un video conmemorativo que repasa su carrera. Desde sus inicios tocando en pequeños centros comerciales hasta convertirse en una de las bandas más emblemáticas del pop, Kevin, Joe y Nick han recorrido un largo camino en la industria musical.



Inicios y formación de la banda

Los tres hermanos crecieron en un hogar que fomentó su amor por la música desde una edad temprana. Sus padres, reconociendo su talento, decidieron invertir los ahorros destinados a su educación universitaria en la creación de la banda. En 2005, los Jonas Brothers firmaron un contrato con Columbia Records y lanzaron su álbum debut titulado It’s About Time en 2006, aunque este no logró un gran éxito comercial.

El gran salto a la fama

El verdadero despegue de su carrera ocurrió en 2007, cuando decidieron cambiarse a Hollywood Records (Disney) y lanzaron su segundo álbum homónimo. Este disco incluyó éxitos como S.O.S. y When You Look Me in the Eyes, lo que les permitió alcanzar una gran popularidad. Su asociación con Disney fue crucial, ya que protagonizaron la película Camp Rock en 2008 junto a Demi Lovato y su propia serie titulada JONAS.

Con el lanzamiento de A Little Bit Longer en 2008, los Jonas Brothers consolidaron su estatus en la industria musical, destacando canciones como Burnin’ Up y Lovebug. En 2009, lanzaron su último álbum antes de la separación, Lines, Vines and Trying Times, que mostró una faceta más madura de la banda.

Separación y regreso

En octubre de 2013, los Jonas Brothers sorprendieron a sus seguidores al anunciar su separación, lo que dejó a muchos fans con el corazón roto. En su documental Chasing Happiness, revelaron que la decisión de separarse fue tomada por Nick, quien expresó su deseo de hacer cosas en solitario. Joe recordó la insensibilidad de su hermano en ese momento, diciendo: “La banda se acabó, quiero hacer cosas sin ustedes y ya tomé una decisión”.

Sin embargo, en 2019, los hermanos hicieron su regreso triunfal con el álbum Happiness Begins, que incluyó el exitoso sencillo Sucker, el cual se convirtió en su primer número uno en el Billboard Hot 100. Este relanzamiento de su carrera incluyó una gira mundial, donde Chile fue una parada importante. En 2013, se presentaron en el Festival de Viña del Mar, donde enfrentaron al famoso “monstruo” y se llevaron la Gaviota de Plata y Oro.

Celebración de 20 años y proyectos futuros

Para conmemorar sus 20 años de carrera, los Jonas Brothers han compartido su lado más emotivo y han anunciado un año lleno de nuevos proyectos. En su carta de agradecimiento a los fans, reflexionaron sobre su crecimiento conjunto y cómo la música ha sido un vínculo que los ha mantenido unidos. “Nos despertamos cada día llenos de gratitud porque han estado en este viaje de 20 años con nosotros”, escribieron.

Además, adelantaron que habrá nueva música de la banda, discos solistas, un álbum en vivo y una película navideña. Nick también regresará a Broadway con The Last Five Years. Con la promesa de que “lo mejor está por venir”, los Jonas Brothers celebran su historia mientras miran hacia el futuro. Los fans, tanto en Chile como en el resto del mundo, esperan con ansias lo que traerá la próxima década de esta banda que ha sido parte integral de sus vidas.