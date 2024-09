El Jordan 23 pierde la batalla legal y deberá cambiar su nombre artístico

Jordan Carrasco, “El Jordan 23”, pierde la disputa judicial con Nike y deberá cambiar su nombre artístico. ¿Qué nuevas ideas tendrá para su carrera?

El cantante urbano Jordan Carrasco, conocido artísticamente como “El Jordan 23”, se encuentra en el centro de una controversia tras perder una disputa legal con la reconocida marca internacional Nike relacionada con su nombre artístico. Este conflicto se originó cuando el artista chileno solicitó la inscripción de su nombre en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) de Chile.

Según información publicada por Las Últimas Noticias, el proceso de inscripción del nombre “El Jordan 23” fue iniciado por el intérprete de la canción “Cabaña” el 7 de septiembre de 2023. Sin embargo, Nike se opuso a esta solicitud el 27 de noviembre del mismo año. La razón detrás de esta oposición radica en que la marca deportiva tiene registradas varias empresas y líneas de productos que incluyen el nombre “Jordan 23”. Un ejemplo notable es la famosa zapatilla de baloncesto Jordan 23, que rinde homenaje al legendario deportista Michael Jordan, quien utilizó el número 23 durante su carrera en la NBA.

En relación con la controversia, Jordan Carrasco se pronunció públicamente el martes, confirmando que su nombre artístico ya no podrá ser utilizado. En sus declaraciones, el artista sugirió que Nike había prevalecido en el litigio, expresando su frustración a través de sus redes sociales. “Estos weones de la Nike salieron terrible sapo. Están pegando el medio grito, quieren que me cambie el nombre… si yo me llamo así, cámbiense ustedes el nombre”, manifestó con evidente enojo.

Además, el cantante solicitó la colaboración de sus seguidores para encontrar un nuevo nombre artístico, indicando: “Hablando en serio, mi gente, voy a tener que cambiarme el nombre así que denme ideas. Voy a estar leyendo sus ideas en los comentarios, que tengo que cambiarme el nombre rápido”. Esta situación ha generado un amplio interés en las redes sociales, donde sus seguidores han comenzado a proponer alternativas para su nuevo nombre.