Jordhy Thompson regresa a Chile en medio de escándalos familiares y nuevos logros

El exjugador de Colo Colo, Jordhy Thompson, ha regresado a Chile tras su paso por Rusia, donde formó parte del FC Orenburg. En las últimas semanas, su nombre ha estado en el centro de la atención mediática, no por su desempeño deportivo, sino por los escándalos relacionados con su pareja, Camila Sepúlveda.

La situación se ha intensificado debido a que Sepúlveda, quien se encuentra embarazada del futbolista, ha afirmado que Thompson le fue infiel con una mujer rusa, a quien también dejó en estado de gestación. Ante esta revelación, Sepúlveda decidió regresar a Chile junto a su pequeño hijo. En un reciente live en redes sociales, ella negó que Thompson fuera a convertirse en padre nuevamente, lo que generó un gran impacto en su relación.

En medio de este tumulto personal, Jordhy Thompson compartió un post en su cuenta de Instagram, donde mostró la casa que ha adquirido. En su publicación, expresó: “Un sueño cumplido, mi primera casa a los 20 años estoy muy feliz de lograr este sueño. Me ha tocado una vida difícil, pero no dejo de luchar por todo lo que quiero. Hoy tengo una casa para mí, para mi familia y para mi hij@ que viene en camino, si Dios quiere. Agradezco a todas las personas que han estado siempre conmigo por lo personal, no por lo material. Un abrazo a todos”.

El post de Thompson generó reacciones, entre ellas, un comentario de Óscar Opazo, quien fue su compañero en Colo Colo, que escribió: “Por fin una buena”.

En cuanto al escándalo, Camila Sepúlveda ha denunciado a Thompson por violencia intrafamiliar, lo que resultó en una formalización por el delito de femicidio frustrado. Hace unas semanas, Sepúlveda publicó en sus redes sociales parte de la controversia, afirmando: “No estoy funando a nadie, pero si me van a estar hablando a través de live, de las que después se arrepienten y negando a un hijo solo por un enojo, eso no lo permitiré, así que cierra tu boca y deja de andar pa la tele”. Además, añadió: “Y ahora niega al hijo jajajaja que él mismo quiso hacerlo público jajajaja empezó la película de nuevo. Ojo que tú partiste con tus show de tus lives para variar como estay poco picado jajajaja”, lo que refleja la tensión existente entre ambos.