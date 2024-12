Jorge Aldoney revela sus ambiciones políticas y nuevos proyectos tras su ruptura con Skarleth Labra

El viernes pasado, en Viña del Mar, se llevó a cabo un evento en el Casino Enjoy donde varios exchicos reality se reunieron para la presentación de la parrilla de artistas y espectáculos programados para el verano. En un ambiente distendido, Publimetro tuvo la oportunidad de dialogar con algunos de los asistentes, entre ellos, Jorge Aldoney, conocido por su participación en Gran Hermano 1 y por haber sido pareja de Skarleth Labra.



Proyectos futuros de Jorge Aldoney

Aldoney aprovechó la ocasión para compartir detalles sobre sus nuevos proyectos, revelando su interés en la política, un tema que ya había mencionado durante su tiempo en el reality de Chilevisión. En sus propias palabras, “Sigue en pie mi posición de la política, pero me faltan unos escalones, como que la gente me conozca más”.

En cuanto a sus planes inmediatos, Aldoney comentó: “aprendí a que no hay que decir las cosas que uno está haciendo hasta que se concreten, estoy haciendo cosas, pero después la gente te tira mala onda”. Al ser preguntado si sus proyectos están relacionados con la televisión o con otro ámbito, aclaró que no se trata de la pantalla chica.

Preparación para la política

Al profundizar en su preparación para incursionar en el ámbito político, Aldoney afirmó: “toda mi vida he estado preparado, soy ingeniero comercial, 735 puntos en Historia”. Además, expresó su opinión sobre la educación superior, indicando que “los títulos universitarios están sobrevalorados, necesitas postgrado, idioma, mayor experiencia laboral”.

Respecto a su identificación política, el Mister Chile mencionó que “si le hago la pregunta a un estudiante de sociología por la definición de qué es de izquierda o derecha actualmente me van a dar una definición ambigua”. Aldoney argumentó que la política actual está confusa y que se relaciona más con términos valóricos que con pensamientos ideológicos claros.

Situación amorosa de Jorge Aldoney

En relación a su vida personal, se abordó su situación amorosa tras el quiebre con Skarleth Labra, con quien había salido del reality y posteriormente vivieron juntos. En julio de este año, la pareja anunció una decisión significativa sobre su relación, lo que generó especulaciones. “Vivimos juntos, pero ya no vamos a vivir juntos”, comentó Skarleth en respuesta a una pregunta de un seguidor. Aldoney también confirmó: “Sí, Merengue se va a ir a vivir solita”.

El exparticipante de Gran Hermano explicó que la convivencia puede llevar a una falta de tiempo de calidad en la relación: “Cuando uno vive junto, lo que pasa es que, te ves en la mañana, te ves en la noche, te ves tantas veces que no ocupas tiempo de calidad con la persona. No te vas a comer un helado, no te vas a una cita…”.

En agosto, ambos confirmaron su separación, aunque fueron vistos juntos en una fonda durante las Fiestas Patrias. Sin embargo, un mes después, Skarleth reafirmó el rompimiento, aunque dejó entrever que había una posibilidad de reconciliación. Aldoney, por su parte, afirmó: “Estoy solo, súper bien”, y añadió que no desea hablar más sobre el tema, aunque expresó su deseo de que a su ex le vaya bien.