Jorge Valdivia sale de prisión: ¿qué revelan las últimas noticias sobre su situación legal?

Durante el pasado lunes 6 de enero, Jorge Valdivia dejó la cárcel de Rancagua tras el fallo de la Corte Suprema que decidió revocar la prisión preventiva del ex futbolista. Este acontecimiento se produce en el contexto de la investigación que enfrenta Valdivia por denuncias de violación. El ex futbolista ahora cumplirá con la medida de arresto domiciliario nocturno en el hogar de Daniela Aránguiz, su expareja, ubicada en el sector oriente de la Región Metropolitana.

Detalles sobre la salida de Jorge Valdivia

La periodista de Only Fama, Paula Escobar, reveló este martes en el matinal “Mucho Gusto” algunos detalles sobre la salida de Jorge Valdivia de la cárcel. Escobar mencionó que Maite Orsini intentó enrolarse para visitarlo, pero la familia del ex deportista no lo permitió.

La periodista del programa de farándula de Mega comenzó diciendo que “por lo menos, hasta el 26 de diciembre del año pasado, ella no podía ejercer ningún tipo de trabajo. Yo tengo entendido que ya está fuera de la clínica”. Además, la panelista de Only Fama declaró que en el teléfono de Maite Orsini hubo “conversaciones entre ella y Jorge hasta antes de la última vez que Valdivia ingresa a prisión preventiva total. Ha pasado un tiempo, esto fue en noviembre”.

Intento de visita de Maite Orsini

Paula Escobar también reveló que Maite Orsini estuvo cerca de enrolarse para visitar a Jorge Valdivia en la cárcel, pero que no se lo habían permitido. “La familia de Jorge, junto a la abogada, cuando se empiezan a filtrar todas estas cosas, le dicen, Maite, muchas gracias, por favor, no”.

Escobar continuó explicando que “el círculo de hierro de Jorge, que es tremendamente importante en este minuto (…) creo que se comunican con ella y le dicen: ¿Sabes qué? Mantente alejada, porque nos estás perjudicando”.

La situación de Jorge Valdivia y las circunstancias que rodean su salida de prisión continúan siendo objeto de atención mediática, especialmente en el contexto de las denuncias que enfrenta.