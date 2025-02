José Antonio Neme sorprende con su salida de Mucho Gusto en medio de rumores de cambio a Chilevisión

La inesperada salida de José Antonio Neme de Mucho Gusto, ocurrida el pasado viernes 13 de diciembre durante la transmisión del matinal, ha generado un gran revuelo en el ámbito televisivo. Esta situación se intensificó aún más debido a los rumores que circulaban días antes sobre su posible incorporación a la competencia, Chilevisión.



Desaparición repentina del animador

Tras el regreso de un despacho en directo, Neme no se encontraba en el panel, lo que dejó a sus compañeros Karen Doggenweiler y Gonzalo Ramírez conduciendo el programa sin su presencia. La razón detrás de su partida se conoció posteriormente.

Reacción de José Antonio Neme

El propio José Antonio Neme abordó la situación horas después a través de un live en su cuenta de Instagram, donde compartió sus sentimientos respecto a lo sucedido. En sus palabras, “Fue un día de muchas decisiones en muy poco tiempo, de muchas emociones también”.

Más adelante, profundizó en lo ocurrido, afirmando: “Ejecutivos, administrativos, abogados, todos querían lo mejor para todos. Cada uno le puso dedicación para que resultara todo de la mejor manera posible”.

El animador también comentó: “Fue posible poder resolverlo. Siempre en una solución hay heridos, personas que sienten frustración, enojo o alegría”, refiriéndose a su casi salida de Mega.

Posibles acciones legales de Chilevisión

Sin embargo, no todos los involucrados quedaron satisfechos con el desenlace de la situación. Según información publicada por The Clinic, el equipo legal de Chilevisión está evaluando la posibilidad de tomar acciones legales contra Neme debido a un intento fallido de cambio de canal.

Para ello, están reuniendo todos los antecedentes del caso y analizando un documento clave. Fuentes al interior de Mega indican que el animador firmó un “tipo preacuerdo” que lo vinculaba a Chilevisión mientras gestionaba su renuncia a Mega.

No obstante, el conductor de Mucho Gusto cambió de decisión, pero el documento continúa existiendo con su firma, lo que podría representar un problema legal para él.

Silencio de los involucrados

Consultado por The Clinic sobre la situación, José Antonio Neme derivó las consultas a su abogado, Alberto Precht, quien no pudo responder debido a que se encontraba de vacaciones. Por su parte, Mega tampoco quiso referirse al tema.