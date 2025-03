Mega reconsidera cambios en su programación tras críticas a la salida de José Antonio Neme de Mucho Gusto

El canal Mega ha decidido reconsiderar su reciente reestructuración en el Departamento de Prensa, que incluía el cambio de José Antonio Neme de su programa matutino Mucho Gusto a la conducción de Meganoticias. Esta decisión se produce en un contexto de críticas y reacciones negativas por parte del público, lo que ha llevado a los ejecutivos a evaluar la situación antes de su implementación definitiva.

Reestructuración en Mega

Antes del inicio del Festival de Viña del Mar, el canal había anunciado que Neme dejaría su puesto en Mucho Gusto, donde había trabajado junto a Karen Doggenweiler, para asumir el rol de nuevo rostro de las noticias en horario prime, reemplazando a Juan Manuel Astorga. En su lugar, Rodrigo Sepúlveda estaba programado para debutar en las mañanas. Sin embargo, según el medio El Filtrador, los altos mandos de Mega estarían reconsiderando esta decisión, indicando que “todo se derrumbó”.

Rumores de cambios frenados

El medio reportó que ha comenzado a circular el rumor de que Mega ha decidido frenar los cambios planeados en su programación. El titular de la noticia fue: “Última hora: Mega habría frenado cambios en su Departamento de Prensa”. En este contexto, se mencionó que incluso se habían grabado spots promocionales para los nuevos espacios que se iban a implementar.

Reacciones del público y críticas

Una de las teorías que se barajan para explicar la decisión de congelar el cambio es la reacción negativa que recibió el canal por la salida de Neme de Mucho Gusto. Además, Rodrigo Sepúlveda enfrentó críticas durante su aparición en el Festival de Viña, donde fue pifiado por el público. Se ha señalado que Mega no realizó un focus group para evaluar la aceptación de estos cambios, lo que ha llevado a la conclusión de que la audiencia no estaba a favor de la reestructuración.

Fechas de debut postergadas

Se había previsto que Neme debutara en Meganoticias Prime el lunes 10 de marzo, pero esta fecha ha sido postergada para el 17 de marzo, lo que ha generado inquietudes sobre la viabilidad de los cambios propuestos.

Despedida emotiva de Neme

En su despedida de Mucho Gusto, Neme expresó: “Tengo como una cosa acá, rara, en el pecho. No es porque no me guste a dónde voy, ni porque tenga temor de eso, pero salir de un programa donde uno ha sido tan feliz, y donde han pasado tantas cosas, evidentemente toca una fibra mía”. También comentó: “Yo lo único que puedo decir es que di lo máximo de mí. O sea, a veces acerté, otras veces no, pero dejé como dicen los deportistas, todo en la cancha”.

El periodista reflexionó sobre su tiempo en el programa, señalando que “hubo algunas situaciones mejor resueltas que otras, obviamente, entrevistas que salieron bien y otras no salieron tan bien, en tantos años es posible que uno erre un poco, pero yo creo que dejo un programa lindo, un programa firme, un programa sólido en su estructura editorial, en su cadena de producción y en su puesta al aire”.