Repenning reflexiona sobre el arrepentimiento y su lucha contra la soberbia en la televisión

José Luis Repenning compartió detalles sobre su vida, desde su infancia en Parral hasta su actual rol en la conducción del matinal Tu Día en Canal 13. En una entrevista con La Firme de La Cuarta, el periodista reflexionó sobre una de las lecciones más importantes que ha guiado su vida adulta, la cual le ha permitido realizar diversos mea culpas.

Reflexiones sobre el arrepentimiento

Repenning expresó: “Me arrepiento de muchas cosas, entre ellas de haberle mentido a mi mamá. Esas mentiras que uno hace de adolescente, para salir hasta más tarde, porque llegaba atrasado, o iba a hacer algo y en realidad le dije a mi mamá que iba a otra cosa”. Recordó cómo solía responder afirmativamente a preguntas sobre su paradero, cuando en realidad no estaba siendo honesto. Este tipo de mentiras, según él, eran intentos de evadir la disciplina parental.

El periodista continuó reflexionando sobre el impacto de sus acciones en los demás: “Seguramente, uno en la vida alguna vez hirió a personas, amigos, familiares, pololas y parejas, y sin la intención probablemente de hacer el daño. Pero de repente uno mete las patas”. Repenning subrayó que se arrepiente de muchas decisiones que podría haber manejado de manera diferente, destacando nuevamente la mentira a su madre como un ejemplo significativo.

La soberbia y el respeto en la profesión

Para Repenning, el arrepentimiento es una herramienta valiosa que le ayuda a combatir otro problema común en el mundo de la televisión: la soberbia. En sus propias palabras, “Este es un pensamiento solamente mío y no para convencer a nadie: uno no puede vivir de la soberbia de decir que lo ha hecho todo bien en la vida y no se arrepiente de nada”. Aclaró que aunque es comprensible aprender de las experiencias, es diferente afirmar que no se tiene arrepentimientos desde una posición de superioridad.

El periodista manifestó su temor hacia la soberbia, describiéndola como un pecado que debe ser evitado: “Le tengo pánico y pavor al pecado de la soberbia, sentirse superior al resto, así como que todo lo hago bien”. Repenning enfatizó la importancia de mantener un enfoque humilde y respetuoso en su carrera, recordando que el éxito puede ser efímero.

La importancia de la humildad en el éxito

Repenning también destacó la necesidad de ser cauteloso con el éxito y de recordar que todo puede cambiar. Comentó: “Desde que trabajo en la tele —y principalmente desde que he estado en pantalla— procuro siempre tener la certeza de que uno vive de los momentos, y que mañana puede ser distinto”. Afirmó que la vida es cíclica y que es fundamental trabajar con sencillez y humildad desde el primer día.

El periodista concluyó su reflexión subrayando la importancia del respeto hacia todos en el ámbito laboral: “No sentirse más que nadie, respetar el trabajo del otro, que es fundamental, no solamente de mis colegas periodistas, sino que de camarógrafos, productores y gente de comunicaciones”. Repenning enfatizó que cada persona tiene sus propias metas y es esencial respetarlas, añadiendo que espera no caer en la soberbia y que, si lo hiciera, alguien le avisara para poder tomar conciencia.