Controversia en el Festival de Las Condes: Juan Pablo Flores interrumpe su show entre pifias y reacciones en redes

La primera noche de la octava edición del Festival de Las Condes estuvo marcada por el complicado desempeño del humorista Juan Pablo Flores, quien no logró conectar con el público presente en el Parque Padre Hurtado. En medio de las pifias, el ex integrante del Club de la Comedia se preparaba para continuar su actuación, pero su presentación culminó abruptamente cuando comenzó a sonar la cortina musical del evento y aparecieron los animadores Diana Bolocco y Cristián Riquelme para despedirlo y entregarle el galardón correspondiente.

Reacciones en redes sociales

La situación generó una variedad de reacciones en las redes sociales, lo que llevó al director del Festival de Las Condes, Juan Pablo González, a aclarar lo sucedido con el comediante. En una conversación con LUN, González explicó que él fue quien dio la orden para que los conductores del evento subieran al escenario.

Explicación del director del festival

González detalló que “la rutina de Juan Pablo terminaba con la lambada y el baile que hizo, y por eso entra Diana y Cristián”. Además, añadió: “Yo di la orden para que ellos entraran, porque era el término, y en ese momento Juan Pablo estaba hablando, pero el chiste ya se había terminado. Hubo una cortina musical de término”. También mencionó que durante su actuación, Juan Pablo Flores se desvió un poco de los chistes que tenían preparados, y que había unos minutos de bis disponibles si el público lo hubiera solicitado.

Declaraciones de Juan Pablo Flores

Tras su actuación en el Festival de Las Condes, Juan Pablo Flores ofreció una conferencia de prensa en la que comentó: “El espectáculo es así, a veces te toca un público generoso, a veces te toca un público distinto, había gente que lo pasó bien también. Son gajes del oficio”. En línea con lo que había mencionado el director del festival, el humorista admitió que había olvidado una parte de su rutina.

Reconocimiento de errores

“Yo me comí un pedazo de rutina y por eso se acortó un poco, la parte del principio se me fue”, explicó. También agregó: “Pero terminaba ahí, era el momento en que tenía que terminar”. Flores continuó diciendo: “Hay veces que se alarga una rutina por algún motivo, hay veces que se acortan, y en este caso, yo mismo me comí un pedazo, así que me siento tranquilo, conforme”.